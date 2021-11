Danskerne har som bekendt taget mange amerikanske traditioner til sig, og forbrugsfesten Black Friday er ingen undtagelse.

Men hos skønhedskæden The Body Shop er der i år kommet andre boller på suppen. Her har man nemlig valgt at skrotte de vilde tilbud og i stedet fokusere på en kampagne, der omhandler mænds vold mod kvinder.

»The Body Shop har altid startet vigtige samtaler, og vi ønsker, at vores butikker skal være et sted, hvor vi kan tale om miljø- og menneskerettigheds spørgsmål og være med til at gøre en forskel,« udtaler Tanja Bruun, der er Head of Brand & Activism hos The Body Shop.

Kampagnen, som løber af stablen den 22. november, er kommet til på baggrund af en ny rapport fra WHO, der viser, at 31 procent af alle kvinder har været udsat for fysisk eller seksuel vold.

Gennem rapporten så kæden nemlig deres snit til, at de i stedet for store rabatskilte og andet Black Friday-lir kunne anvende deres fysiske butikker og digitale kanaler til at sætte fokus på problemet.

»Mænds vold mod kvinder er en pandemi i verden og i Danmark, og som virksomhed påvirker det os på mange måder. Ikke mindst fordi vi ved, at en tredjedel af alle kvindelige kollegaer vil blive udsat for vold i deres liv, fortæller Tanja Bruun og fortsætter:



»Blackout strike og at dedikere Black Week til denne sag er en af de måder, vi aktivt tager stilling på,« udtaler hun.

I samme uge, som kæden kører No Black Friday, er det desuden FN's Internationale Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder, og også her vil det aktivistiske brand markere dagen.

Den 25 november vil alle landets butikker nemlig slukke lyset klokken 15 som en markør på, at de kræver handling mod voldsproblematikken.

No Black Friday-kampagnen løber fra mandag den 22. november til og med den 28. november i alle The Body Shops butikker.