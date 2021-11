»Jeg kan give dig sextilfredsstillelse, mød mig her skat.«

Modtager du også et utal af den type sexbeskeder på Messenger i øjeblikket?

Og irriterer de mere end de smigrer? Så er der godt nyt på vej.

Ved hjælp af seks hurtige klik kan du nemlig blive fri.

Har du også modtaget suspekte sextilbud på Messenger?

Du skal starte med at gå ind på din Messenger-app.

Derefter klikker du på cirklen øverst i venstre hjørne med dit profilbillede.

Dernæst skal du scrolle ned i bunden, hvor du finder 'Kontoindstillinger'.

Herefter er det – cirka halvvejs nede – 'privatindstillinger', du skal klikke på.

Helt nede i bunden vil du så finde overskriften 'Sådan får du beskedanmodninger'.

Klik på 'Andre på Facebook' og sæt fluebenet i 'modtag ikke anmodninger'.

Og vupti – så er du fri for at modtage sextilbud og suspekte links i tide og utide.

Er du stadig i tvivl om, hvor du finder de forskellige genveje, kan det ses i videoen øverst i artiklen.

Du skal dog være opmærksom på, at du dermed fjerner muligheden for at modtage beskedanmodninger fra folk, du ikke er Facebook-venner med.

Det kan eksempelvis være et problem, hvis du er en hyppig bruger af salgssiderne på tjenesten. I så fald vil beskeder fra eventuelle købere og sælgere nemlig ikke nå frem.