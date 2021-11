For nogle er det et uskyldigt ritual. For andre en dybt belastende tradition.

Når vennegrupper hælder kanel over deres ugifte 25-årige venner, efterlader det typisk store spor i byen.

Det gjorde det også i lørdags, hvor Susanne Kaasby-Wang gik en tur ved Vendelbogade.

»Jeg tænkte, at det var da utroligt. Det fyldte hele vejstrækningen. Mindst tre biler var sølet ind i det, og der lå femcentimeter kanel på jorden. Det var meget mere, end da det var nede hos os,« siger hun og refererer til dengang i september, hvor hendes ydermur blev ætset på grund af selvsamme ritual.

Laget af kanel var nogle steder hele fem centimeter tykt, siger Susanne Kaasby-Wang. Foto: Susanne Kaasby-Wang Vis mere Laget af kanel var nogle steder hele fem centimeter tykt, siger Susanne Kaasby-Wang. Foto: Susanne Kaasby-Wang

»Vi gik forbi igen i går, hvor der stadig lå en masse kanel tilbage, og en af bilerne var stadig fyldt med det. Så er spørgsmålet, hvor meget det brænder sig fast på den.«

I september fortalte afdelingsleder i by- og landskabsforvaltningen, Niels Sloth, til DR Nordjylland, at kommunen har fået henvendelser fra flere borgere, der gerne vil have kanelen ud af gadebilledet.

»Hvis det er en alvorlige ting, hvor vi kan sige, det er på noget af vores inventar i byrummet; altså en bænk eller en affaldskurv og så videre, jamen så gør vi noget ved det. Og ellers så får tidens tand lov at tage det,« sagde han.

Flere biler var blevet ramt. Foto: Susanne Kaasby-Wang Vis mere Flere biler var blevet ramt. Foto: Susanne Kaasby-Wang

Det er ikke et tilstrækkeligt svar, mener Susanne Kaasby-Wang.

»Det holder ikke, det der med at tidens tand tager det. Det der er et meget robust gebis,« siger hun.

Hendes væg er malet på egen regning, og der har ikke været besøg af nogen 25-årsfejringer siden det skete i september.

»Men det ser jo bare ud til at være rykket andre steder hen nu,« afslutter Susanne Kaasby-Wang.