Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hver fjerde kvinde har en knude i maven, når det er ved at være studiestart på en videregående uddannelse.

Det er ikke på grund af store afleveringer, eksamenspres eller karakterræs. Det er mere på grund af tøjkæde, agurkestafet og at skulle drikke øl og shots, til du kaster op.

Det skriver Berlingske på baggrund af en ny undersøgelse fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut.

Tallene viser, at 24 procent af de kommende kvindelige studerende frygter at opleve de sociale aktiviteter i studiestarten som grænseoverskridende.

Blandt mænd er tallet lidt over hver tiende.

»Den større frygt hos kvinder kan skyldes, at nogle af dem har en opfattelse af, at de kommende aktiviteter vil være mere fornedrende for dem end for mænd – herunder festerne med store mængder alkohol og risiko for seksuelle krænkelser,« siger Andreas Pihl Kjærsgård, seniorkonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut og fortsætter:

»For andre kan det at være sammen med mange nye mennesker på én gang i sig selv virke grænseoverskridende.«

Og der har været flere sager i løbet af de seneste år.

Blandt andet dukkede flere krænkelsessager op efter introforløb på Roskilde Universitet tilbage i 2021.

Ifølge Sjællandske Medier lød det den gang, at der er tale om i alt fire sager, hvoraf én sag er af særdeles grænseoverskridende karakter.

Tilbage i 2016 var CBS i søgelyset, hvor grænseoverskridende introforløb med tampon og nøgenhed blev undersøgt.

Prodekan på CBS, Annemette Kjærgaard, understregede, at klagerne var ved at blive undersøgt af CBS’ juridiske afdeling.

»Ud fra henvendelserne alene er det svært at afgøre, præcis hvad der er sket,« siger hun:

»En skriver for eksempel, at det har været grænseoverskridende med aktiviteter, hvor man skulle suge vin ud af tamponer. En anden skriver, at der var aktiviteter, hvor man skulle tage tøjet af. En såkaldt tøjkæde. Og så har der været en quiz, hvor man skulle fortælle private detaljer om sit sexliv.«