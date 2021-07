Charlotte Schønbech blev både vred og ked af det, da den 'lokale' Hus Forbi-sælger i Esbjerg i sidste uge blev overfuset. Og det er efterhånden blevet et generelt problem i flere danske byer.

»Fuck dig, skrid hjem.« Sådan lyder nogle af de verbale overfald, som en Hus Forbi-sælger fra Esbjerg efterhånden oplever en del af.

Det måtte Charlotte Schønbech, der til daglig arbejder som social- og specialpædagog, sande, da hun i sidste uge var i Rema 1000 i Esbjerg for at handle.

Som hun plejer, havde hun hilst på den Hus Forbi-sælger, som står der fast, og som hun efterhånden kender godt.

Men da hun kommer ud fra butikken, trækker han hende tilside, hvorefter han undskyldte for, hvis han havde virket sur på det sidste. Men det var der en klar årsag til.

»Han fortæller mig, at han det sidste stykke tid har oplevet, at folk råber grimme ting til ham. Så tager han en vognmønt op, hvor der står 'fuck you, you are ugly. Den har han fået fra en dame tidligere på dagen,« fortæller hun.

»Det er simpelthen ikke okay, og jeg blev rigtig ked af det, og jeg kunne se, at han også var rigtig ked af det. Det er nemlig ikke første gang, at han får den slags kommentarer. Han er jordens sødeste og rareste menneske, der behandler alle godt, så det påvirker mig meget, at folk gør sådan noget,« fortæller hun videre.

Charlotte Schønbech gik hjem fra Rema 1000 og følte, at hun måtte gøre noget. Hun lavede derfor et Facebook-opslag på siden 'Info fra borger til borger i Esbjerg Kommune', hvor hun udtrykte sin frustration over folks opførsel.

Det var imidlertid ikke alle, som delte Charlotte Schønbechs medlidenhed for Hus Forbi-sælgeren. En skrev blandt andet 'Jeg giver intet for dem. Plager altid alle vegne.'

Charlotte Schønbechs håb er, at folk fremover vil tænke sig om, før de giver verbale overfald.

»Størstedelen er jo venlige overfor ham, men der er bare nogle få, der ikke er det, og de kan altså ødelægge en hel dag for ham,« siger hun og fortsætter:

»Jeg ved godt, det måske ikke ændrer folks opførsel, men jeg håber, at hvis man siger det tit nok, så må det til sidst fise ind.«

Ikke kun i Esbjerg

Men det er ikke kun i Esbjerg, at Hus Forbi-sælgere møder uvilje, når de opholder sig i det offentlige rum.

Hos Hus Forbi er det noget, de oplever som et stigende problem.

»Indenfor ganske kort tid er der poppet sager op i Helsingør, Aalborg, Ringkøbing og nu også i Esbjerg. Det er bekymrende, og jeg undrer mig meget over, at man pludselig synes, det er et problem, at udsatte og Hus Forbi-sælgere er synlige i vores hverdag,« siger sekretariatsleder Rasmus Wexøe Kristensen.

Han er bekymret for, om de negative kommentarer er et symptom på, at rummelighed og accept over for hjemløse og udsattes tilstedeværelse er på retur i danskernes hverdag.

»De sociale problemer, som ligger bag hjemløshed, er jo noget, vi bliver nødt til at forholde os til som samfund. Det bekymrer mig, at de er uønsket rundtomkring. Det er en udvikling, som forstærker sig selv, og som vi bliver nødt til at gøre op med,« siger han.

B.T. er bekendt med Hus Forbi-sælgerens identitet, men han har ikke ønsket at stille op til interview.