Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund, skal skilles.

Det skriver hun selv på Facebook.

I opslaget skriver Vermund, hvordan hun har nydt de fem år, som hun har delt med sin 64-årige mand, Lars Tvede.

Men hun beskriver også, hvad der har tæret på forholdet.

'Vi lever i hvert sit land og har hver sin travle hverdag. Jeg i Danmark med politik, partiledelse og børn. Lars i Schweiz med sin yngste datter, fem schweiziske virksomheder og et flittigt forfatterskab,' skriver hun.

Derfor har det heller ikke været et ægteskab i klassisk forstand, og tiden har været knap. Det fik parret til at tage den sidste konsekvens for deres forhold.

'Vi besluttede derfor før sommerferien, at vores forhold skal være et venskab i stedet for et ægteskab.'

'Vi har tilbragt sommeren sammen og har en lille uges ferie sammen foran os, men altså nu 'kun' som gode venner,' skriver Pernille Vermund videre.

Partilederen oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer.

Lars Tvede har lavet samme opslag på sin Facebook-profil.

Som der står i opslaget, er Lars Tvede kendt som en dygtig finansmand og forfatter.

I bogen 'The Guru Guide to Marketing' blev Tvede udnævnt til at være blandt verdens 62 førende personer inden for marketing.