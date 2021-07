Plages du af myg eller andre insekter om sommeren?

Så er der en nedslående besked.

Mange har nydt godt af de høje temperaturer, som der har været de seneste uger, men temperaturen fører ikke kun gode ting med sig, specielt ikke hvis man ikke er meget til insekter.

De trives nemlig også i varmen, og det betyder, at det vrimler med dem i øjeblikket.

»Når vi har mange varme dage, så ser vi en stor opblomstring på antallet af insekter,« siger Thomas Pape, der er sektionsleder i forskning og samlinger på Statens naturhistoriske museum.

Vi kan dog godt begynde at vænne os til de mange insekter om sommeren, da klimaforandringerne betyder, at temperaturen stiger.

»Det bliver varmere og varmere, og det giver mere insektliv og flere arter sydfra. Tyske undersøgelser viser også, at der er medgang i antallet af insekter. Så klimaforandringerne har en stor betydning for antallet af insekter, det er der ingen tvivl om,« fortæller Thomas Pape.

Men hvad skal man så gøre, hvis man gerne vil undgå at blive stukket af for eksempel en myg?

»Jeg vil sætte mig steder, hvor der er godt med luft og vind, der færdes de ikke så godt. Ellers skal man nok holde sig inde. Man kan også dække sig med lidt løst tøj, så de ikke stikker igennem. Men vi må nok bare lære at leve med insekterne og have en accept af, at der er noget i naturen der stikker og bider.«

Thomas Pape slår fast, at han er glad for, at der er godt med liv i insektverdenen.