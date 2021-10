Hun var nervøs som aldrig før den torsdag i september. Han havde skrevet søde Tinder-beskeder, og det var jo sådan set bare en øl på en bar.

Men det var ikke en helt almindelig date med en helt almindelig mand.

Og han havde præstationsangst. For hvordan scorer man en smuk kvinde, når man har brug for hjælp til at drikke sin øl?

For hun er gående og rask, og han har muskelsvind og har levet hele sit liv i en elektrisk kørestol mandsopdækket af hjælpere.

Der er gået tre år siden Elisabeth Rosbjørn og Simon Toftgaard Jespersens første date. Nu har parret købt et hus i Solbjerg syd for Aarhus – med hjælp fra tv-programmet 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'. Og i starten af det nye år bliver den lille familie til tre, for de venter sig en pige.

Elisabeth Rosbjørn har sagt ja til interviewet, fordi hun gerne vil slå et slag for, at flere godt tør give mennesker, der er anderledes, en chance – også på kærlighedsfronten. For selv fortryder hun ikke et sekund, at hun swipede til højre på datingappen Tinder, da Simon Toftgaard Jespersen dukkede op i mængden.

»Jeg lod mig forføre af mennesket bag handicappet. Ja, det er bøvlet og giver selvfølgelig nogle udfordringer, men Simon er ikke noget andenrangsmenneske, bare fordi han er anderledes. Da jeg først lærte ham at kende, havde han så meget at byde på,« siger Elisabeth Rosbjørn.

Også selvom han ikke kan bære indkøbsposerne hjem fra supermarkedet, at vandreturen bliver uden ham, og at han ikke kan slå armene om hende i et stort knus.

Venner og familie har for længst vænnet sig til Simons handicap. Men når de går på gaden sammen, tror de fleste, at Elisabeth Rosbjørn er hans hjælper og ikke hans kæreste.

»'Du er jo en sød pige, så hvorfor har du ikke fundet dig noget andet', spørger folk. Jeg forstår godt, man kan tænke, om det virkelig er det værd. Men jeg ville ikke bytte Simon for noget i verden,« siger Elisabeth Rosbjørn, der til daglig arbejder som servicegartner.

32-årige Simon Toftgaard Jespersen er født med muskelsvind og har siddet i kørestol altid. Han er uddannet cand.mag. og er formand for Muskelsvindfonden. En del vil nok kende ham fra Grøn Koncert, hvor han siden 2009 har været fast inventar, først som den fiktive figur Tonni The Man og siden som konferencier sammen med komiker Jacob Haugaard.

Men Elisabeth Rosbjørn havde aldrig været på Grøn Koncert, så første gang, hun så ham, var på Tinder.

»Han så cool og glad ud på sine billeder, og han havde skrevet en ret sjov profiltekst og valgt en sang, jeg godt kunne lide. Og ja, så begyndte vi at skrive sammen. Jeg var grundlæggende nysgerrig på ham og prøvede ikke at lade mig skræmme af, at der er ting, han ikke kan,« siger hun.

Simon Toftgaard Jespersen havde ikke haft en kæreste som voksen før Elisabeth, men havde inden hende været på flere forskellige Tinder-dates.

»Jeg havde aldrig regnet med, at Tinder skulle være mit medie, for det er jo ret overfladisk, det her med at vælge folk til og fra på baggrund af billeder. Men det er her, mange mødes i dag, så hvorfor ikke også mig, tænkte jeg. Jeg tror, at det har givet mig en chance, at jeg hviler i mig selv og bare prøver at owne mit handicap,« siger han.

Da Elisabeth Rosbjørn gik på HF, datede hun en overgang en klassekammerat, der sad i kørestol. Det betød, at hun ikke var helt så bange for Simons handicap, som andre kan være:

»Jeg så lidt Simon som en usleben diamant og tænkte, at jeg var virkelig heldig, der ikke var andre, der havde fået øje på ham endnu, fordi han sidder i kørestol. Han var bare mega charmerende og cool.«

Simon Toftgaard Jespersen kunne hurtigt mærke, at Elisabeth ikke var så berøringsangst over for hans handicap:

»Jeg har før følt, jeg skulle stå klar med en dåseåbner i hånden og lirke andres sind op. Men Elisabeth var bare umiddelbar og frygtløs.«

Hvad er muskelsvind? Muskelsvind er den danske fællesbetegnelse for den gruppe af sygdomme, man overordnet betegner neuromuskulære sygdomme. Der er tale om en varieret gruppe af diagnoser, der kan have meget forskellige forløb. Fælles for dem alle er en påvirkning af muskelkraften, som udvikler sig over tid. I Danmark mener man, at omkring 3.000 mennesker har muskelsvind.

Alligevel var de begge meget nervøse inden deres første date. De skulle mødes til quizaften på Aarhus-baren Tir Na Nog. Et sted Simon Toftgaard Jespersen kom meget.

Han var totalt overlegen til quizdelen af arrangementet, men til gengæld var det Elisabeth, der måtte gå op i baren og købe øl til dem. Da hun kom tilbage, var han nødt til at sende hende retur efter et sugerør, for han kan ikke selv løfte en øl.

I starten var det grænseoverskridende for Elisabeth at navigere i, og hun var bange for at komme til at gøre noget dumt. Men Simon tog det hele med ophøjet ro og guidede hende igennem.

Han blev til gengæld rigtig nervøs, da de skulle kysse for første gang. Langt mere nervøs end til en eksamen eller på en Grøn Koncert-scene foran 40.000 mennesker.

»At turde kysse Elisabeth er noget af det sværeste, jeg nogensinde har gjort. Det var sindssygt svært at skulle være sårbar og sige til hende, at jeg godt kunne tænke mig, hun flyttede sig tættere på mig, fordi jeg havde lyst til at kysse hende,« siger han.

Simon og Elisabeth har mødt hinanden på Tinder, og for nylig har de været på boligjagt for at finde drømmehuset. Foto: Privat. Vis mere Simon og Elisabeth har mødt hinanden på Tinder, og for nylig har de været på boligjagt for at finde drømmehuset. Foto: Privat.

Derfra gik det slag i slag. De blev kærester og flyttede sammen. Her meldte en anden udfordring sig. For det var ikke kun Simon, men også hans hjælpere, hun flyttede sammen med.

Simon Toftgaard Jespersen har fire hjælpere ansat til at hjælpe ham 24 timer i døgnet. Tre af dem har han haft ansat i over 11 år, så de har kendt ham en stor del af hans liv. Men for Elisabeth har det været noget, hun skulle vænne sig til.

Faktisk er det dette, der er det største irritationsmoment for hende. At der konstant er en hjælper til stede.

»Hjælperne er helt nødvendige i vores hverdag, men det kan virkelig være anstrengende, at der konstant er nogen omkring os. Det havde jeg ikke rigtigt tænkt på, dengang jeg mødte Simon,« siger Elisabeth Rosbjørn.

Derudover er en af udfordringerne for parret, at den fysiske intimitet i dagligdagen skal italesættes:

»Jeg kan godt savne at få et rigtigt kram. At Simon kan tage fysisk initiativ til noget. For det at skulle italesætte intimitet kan jo tage magien fra alt, så det er noget, vi har øvet os på,« siger Elisabeth Rosbjørn.

Næste step for parret er familieforøgelsen i februar. De var hurtigt blevet enige om, at de gerne ville have børn sammen. Noget, som handicappet ikke står i vejen for.

Med drømme om familieforøgelse begyndte parret at lede efter et hus uden for Aarhus midtby, hvor de hver især havde boet i cirka ti år. De kiggede efter det, som mange andre også gør – et børnevenligt kvarter, indkøbsmuligheder og gode institutioner.

Men derudover satte Simons handicap også nogle begrænsninger. Huset skulle være kørestolsvenligt, og der skulle være et ekstra værelse til hans hjælpere. Og så skulle det være inden for Aarhus' kommunegrænse, fordi de var bange for, det kunne få betydning, eksempelvis for hans hjælpeordning, hvis hans sag skulle behandles forfra i en ny kommune.

»Kommunerne vil påstå, man selvfølgelig får den hjælp, man har brug for, uanset hvor i landet man bor. Men virkeligheden er bare, at der findes 98 forskellige måder at fortolke loven på, så det ville være for stor en risiko at flytte til en af omegnskommunerne, så på den måde var vi lidt stavnsbundet,« siger Simon Toftgaard Jespersen.

Simon og kæresten Elisabeth sammen med værterne for 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'. Foto: Foto: Mastiff / TV 2 Vis mere Simon og kæresten Elisabeth sammen med værterne for 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'. Foto: Foto: Mastiff / TV 2

De var kørt død i boligjagten efter halvandet år, og da de ikke fik et hus, de havde budt på, besluttede de sig for at melde sig til TV 2-programmet 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed', hvor to eksperter hjælper dem med at finde tre forskellige bud på et kommende hjem.

Parret faldt for et af husene – et gult murstenshus i et roligt kvarter i Solbjerg – og slog til med det samme. Og selvom de godt kan savne midtbyens puls og mange gode take away-muligheder, er de faldet godt til i Solbjerg.

Simon og Elisabeth er positivt stemte over de huse, de bliver præsenteret for. Foto: Foto: Mastiff / TV 2 Vis mere Simon og Elisabeth er positivt stemte over de huse, de bliver præsenteret for. Foto: Foto: Mastiff / TV 2

På vejen er der blandt andet en månedlig kaffeklub, de er blevet en del af. Og så er det blevet nemmere for parret at invitere venner på besøg, fordi de har fået meget mere plads omkring sig.

Næste store vendepunkt i parrets liv er lige om hjørnet. 7. februar venter de sig en lille pige. De er godt klar over, at der er en del, som Simon ikke kan, og at der i barnets første år kommer til at være meget, som Elisabeth skal tage sig af. Men det skræmmer dem ikke, og Simons hjælpere kommer til at hjælpe med en del af de praktiske opgaver.

»Nogle vil måske synes, jeg er lidt naiv, men det fungerer bedst for os at tage tingene, som de kommer. Jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal gå, og at vi som forældrepar har meget at tilbyde,« siger Elisabeth Rosbjørn.