En 62-årig mand er under mistanke for at have begået omfattende tyverier mod ældre borgere qua sit job som hjemmehjælper. Det koster ham nu en fyring og sigtelse.

Sådan lyder meldingerne i pressemeddelelserne udsendt af politiet og Rebild Kommune, hvor manden var ansat.

»Vi er dybt berørte af denne sag og kede af det på vegne af de borgere, der har været udsat for tyveri. Samtidig er vi kede af det for kollegerne i hjemmeplejen, for det påvirker naturligvis alle, når den slags sker,« siger Birgitta Sloth Christiansen, ansvarlig for Center Pleje og Omsorg i kommunen.

Hun tilføjer:

»Vores medarbejdere er både dygtige og engagerede, men alligevel har vi altså her et tilfælde, hvor tilliden er blevet brudt, siger centerchefen.

Nordjyllands Politi oplyser, at man har efterforsket sagen siden november. Dengang var det en borger, der havde fået stjålet nogle genstande, herunder jubilæumsmønter, fra sit hjem.

Den 62-årig var den eneste, der havde været på adressen i det formodede gerningstidspunkt.

»Derfor var der mistankegrundlag til, at vi kunne indlede en efterforskning mod den pågældende hjemmehjælper,« siger politikommissær Mikkel Brügmann.

Politiet foretog anholdelse af den 62-årige 5. januar.

»Den mistænkte blev anholdt på sin bopæl i Vesthimmerland, og han blev sigtet for tyveri. Ved samme lejlighed ransagede vi hans hjem,« opsummerer Mikkel Brügmann, og han tilføjer, at der ved politiets ransagning blev fundet mange forskellige smykker i form af fingerringe, halskæder, smykkeskrin, sølvtøj, julepynt, mv.

Den 62-årig nægtede anklagerne om tyveri mod den ældre borger – men erkendte, at genstandene var stjålet fra andre borgere i kommunen.

Nordjyllands Politi kan over for B.T. ikke fastslå, hvor mange borgere den 62-årige har begået tyveri mod. Det skal den videre efterforskning klarlægge.

Hos Rebild Kommune understreger man, at samtlige procedurer blev overholdt, da man i sin tid ansatte den 62-årige.

»Når vi ansætter medarbejdere i hjemmeplejen, tager vi referencer fra tidligere ansættelser, og det gjorde vi også i dette tilfælde. Der har ikke været noget i ansættelsesforløbet, der har peget på, at dette kunne ske.«

»Vi garderer os så godt, vi overhovedet kan, men når det så alligevel går galt, tager vi ved lære og vurderer, hvor vi kan gøre noget anderledes,« siger Birgitta Sloth Christiansen.