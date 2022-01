En ordre på næsten en halv milliard kroner.

Det er realiteten for den aalborgensiske virksomhed Carsoe, som leverer forarbejdningsanlæg til fiskeindustrien. Det skriver Carsoe i en pressemeddelelse.

»Det betyder enormt meget. Det svarer til en stor del af årsomsætningen, så det har meget at sige,« siger Hugo Dissing, der er administrerende direktør i Carsoe, til B.T.

I Carsoes seneste årsregnskab landede man en omsætning på godt og vel 525 millioner kroner – og et overskud på 21 millioner kroner.

Foto: Pressefoto Vis mere Foto: Pressefoto

Ordren indebærer, at aalborgvirksomheden skal levere forarbejdningsanlæg til fire skibe fra det russiske selskab Russian Fishery Company. Halvdelen af ordren skal leveres i 2023, den anden i 2024.

Det er ikke første gang, at det russiske rederi benytter sig af den aalborgensiske virksomhed. Noget som direktøren for Carso betragter som et kvalitetsstempel, forklarer han.

»Det er jo altid rart, når en kunde køber hos os igen. At man vælger at købe anden gang, det ser vi som en tillidserklæring.«

Hugo Dissing forklarer videre, at virksomheden i øjeblikket mangler arbejdshænder. Forhåbningen er nu, at ordren på en halv milliard kroner kan gavne den proces på sigt.

»Det giver endnu mere perspektiv, og så kan vi tillade os at investere samt uddanne medarbejdere.«

»Men vi mangler altid faglærte. Men arbejdsmarkedet er glohedt, og vi mangler teknikere og ingeniører. Og lige nu er det bare svært at rekruttere. Det er en af de udfordringer, vi står med.«

Kommer det til at påvirke ordren til Rusland?

»Nej nej. Det er en udfordring, vi overkommer. Men selvfølgelig kunne vi ønske, det var lettere.«