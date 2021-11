Alt imens sundhedsminister Magnus Heunicke truer med at finde den store værktøjskasse frem i kampen mod coronavirus, maner flere overlæger panikken til jorden.

I hvert fald lige nu.

»Det nuværende antal indlagte giver ikke anledning til restriktioner, men vi skal naturligvis forberede os godt på, at smitten kan stige,« lyder det fra Lars Østergaard, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital i Skejby og professor på Aarhus Universitet.

Budskabet fra Magnus Heunicke stod ellers klart, da ministeren for nylig lod forstå, at flere burde lade sig vaccinere, hvis Danmark fortsat skal holdes åbent. Smitten i Danmark går nemlig lige nu én vej: Opad.

sundhedsminister Magnus Heunicke taler ved Socialdemokratiets Kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, lørdag den 18. september 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere sundhedsminister Magnus Heunicke taler ved Socialdemokratiets Kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, lørdag den 18. september 2021.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Men hospitalerne er altså ikke pressede på grund af indlagte patienter med coronavirus, lyder det samstemmende fra flere hospitaler.

»Lige nu kan vi følge med, men fortsætter tallet med at stige, vil der være en grænse,« siger Nina Weis, professor og overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.

Samme melding kommer fra et andet hospital på Sjælland. Her kan Simon Hyttel-Sørensen, der er ledende overlæge i Afdeling for Intensiv Behandling på Rigshospitalet, tilslutte sig tendensen:

»Vi er ikke pressede lige nu pga. covid-19, men generelt er intensivkapaciteten i regionen presset,« lyder den foreløbige status fra Simon Hyttel-Sørensen.

Antallet af indlæggelser med covid-19 er steget til 301 i uge 43 fra 246 i uge 42. Indlæggelserne er steget i aldersgrupperne 60-69 og 70-79 år Kilde: SSI Foto: Statens Serum Institut (SSI) Vis mere Antallet af indlæggelser med covid-19 er steget til 301 i uge 43 fra 246 i uge 42. Indlæggelserne er steget i aldersgrupperne 60-69 og 70-79 år Kilde: SSI Foto: Statens Serum Institut (SSI)

Alle tre overlæger understreger dog, at antal indlæggelser er noget, der skal vurderes fra dag til dag.

Indlagte med coronavirus befinder sig i øjeblikket på samme niveau som i februar i år, hvor Danmark havde flere restriktioner såsom forsamlingsforbud, hjemmeundervisning, hjemmearbejde samt mundbind og et nedlukket natteliv.

Lige nu er der 263 indlagte med corona på landets sygehuse. Heraf er der 35 på intensiv og 18 i respirator, viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut (SSI). Da pandemien i vinter var på sit højeste, var der cirka 960 indlagte, heraf cirka 140 på intensivafdeling.

Men den situation, vi står i nu, kan ikke sammenlignes med den, vi stod i dengang, fortæller Nina Weis.

»En meget stor del af befolkningen er vaccineret, og bliver derfor formentlig ikke lige så alvorligt syge, som dem, der er ikke er vaccinerede.«

Og netop vaccinerne fremhæver også Simon Hyttel-Sørensen som en væsentlig forskel.

»Vi finder en tryghed i, at der er en relativ høj vaccinedækning,« lyder det fra Simon Hyttel-Sørensen.

Lige lidt over 75 procent er færdigvaccinerede.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan sygehusene håndtere en spidsbelastning på 1.300 patienter indlagt på medicinske afdelinger og yderligere 300 patienter på intensivafdelinger.

Skal der indføres restriktioner i Danmark, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S), 'truer' med, skal han ud at finde et politisk flertal for det. Covid-19 betragtes nemlig juridisk ikke længere som en samfundskritisk sygdom.

Senest har Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, sagt til TV 2, at han anbefaler en genindførsel af coronapasset.