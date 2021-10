Nørrebro er netop blevet kåret til verdens fedeste bydel, fordi området både byder på lækkert mad og drikke, kulturoplevelser og fællesskab.

Og man skulle næsten tro, at storkøbenhavnerne står i kø for at få en bolig i bydelen, men noget kunne tyde på det modsatte.

B.T. har lavet en top 5 over de bydele, som storkøbenhavnerne allerhelst vil bo i, og selvom det ikke er Nørrebro der topper, så kommer førstepladsen slet ikke bag på foredragsholder og livsstilsekspert Christian Grau:

»Det er et godt sted at have sin teaterlejlighed. Man får noget af den ro, man har i forstæderne, mens man samtidig er tæt på byen. Det er alt det bedste fra byen, men altså med ro over sig,« siger han til B.T.

På en femteplads kommer Valby, den bydel, som seks procent af storkøbenhavnerne helst vil bo i. En bydel, der både byder på biograf, en helt ny strandpark og ikke mindst Søndermarken, hvor man altid kan gå en tur og nyde det gode vejr.

Syv procent af storkøbenhavnerne vil helst bo på Christianshavn. Et lidt specielt kvarter med sine mange kanaler, som er inspireret af hollandske byer.

Hele 11 procent af storkøbenhavnerne foretrækker at bo på Amager, hvis de helt selv kunne vælge mellem de københavnske bydele.

Og det kan man da godt forstå, når Amager har en kæmpestor strandpark, med både badeklub, mulighed for vandsport og ikke mindst et dejligt ishus.

Andenpladsen går til en af Københavns mere rolige bydele, der ofte får skudt i skoene, at det bare er en bydel for speltmødre og barnevogne.

Men hvorom alting er, så er det altså her, at 14 procent af storkøbenhavnerne ønsker at bo. Det er selvfølgelig pæne og rolige Østerbro, der er tale om.

Den her bydel er en klar vinder. Hele 22 procent af storkøbenhavnerne er enige om, at Frederiksberg er det absolut foretrukne sted at bo i hovedstaden.

»Frederiksberg har en bred appel. Der er både unge, der gerne vil Frederiksberg, fordi det er tæt på København og så gamle, der slet ikke gider pulsen,« siger Christian Grau.