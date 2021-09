Nu er Rasmus Paludan blevet gift.

Det kan man se på billederne i artiklen her.

Som B.T. kunne fortælle tidligere onsdag er det sket på et af rådhus, hvor han er blevet viet med en »noget yngre« dansk kvinde, som han selv formulerer det.

Af sikkerhedsmæssige årsager har partistifteren af Stram Kurs ikke ønsket at komme nærmere ind på kvindens identitet. Lige som han heller ikke har ønsket at få frem, hvor ægteskabet er blevet indgået.

Ring på fingeren.

B.T.s fotograf var dog til stede på det pågældende rådhus, og kan bekræfte, at Rasmus Paludan ved middagstid onsdag er blevet gift. B.T. fik lov at tage billeder af vielsen.

Det lyder videre, at de eneste tilhørere var de PET-agenter, der døgnet rundt passer på provokatøren, advokaten og politikeren.

Om sin hustru fortalte Rasmus Paludan tidligere onsdag til B.T.:

»I et par år har jeg set en dansk kvinde, som jeg er meget glad for, og det er gengældt,« lød det med en begrundelse for, hvor han gerne vil holde hendes identitet skjult:

Vielsesattesten. Foto: Presse-fotos.dk

»Jeg ved jo, hvad der sker over for mig, så jeg synes, at det ville være urimeligt, hvis hun også skulle udsættes for det. Men der er også nogle rent sikkerhedsmæssige årsager.«

Ægteparret har nu tænkt sig at flytte sammen den midtjyske by Rødkærsbro, hvor Rasmus Paludan har en ejendom.

