»Jeg er simpelthen så glad. Jeg er nærmest lykkelig, og det her er et signal om, at det vil vi ikke have i Danmark.«

Sådan lyder reaktionen fra De Konservatives Søren Pape, efter onsdagens Højesteretsdom, hvor der blev nedlagt forbud imod den voldelige bande Loyal to Familia.

Det var Søren Pape, der i sin tid som justitsminister tog initiativet til at banden skulle forbydes, og han erkender da også over for B.T., at han undervejs har tvivlet på, hvorvidt den ville holde hele vejen.

»Man skal aldrig tage noget for givet, men hvis det her ikke var endt med et forbud, hvor vi er så henne som samfund,« spørger han retorisk og fortsætter:

»Medlemmer af den her bande er blevet idømt mere end tusind års fængsel, så jeg er glad og lettet over, hvordan det er endt.«

Søren Pape håber, at den omstridte sag og ikke mindst historiske dom vil skabe præcedens for eventuelt kommende sager.

»I min verden var det her en prøvesag. Så må man gå ind nu og se på, om det giver anledning til at kigge på andre grupperinger,« lyder det videre.

Tænker du her på grupper som Bandidos, Hells Angels, Satudarah og lignende grupperinger?

»Det lyder da som nogle gode bud.«

Da dommen blev afsagt i Højesteret onsdag, slog dommer Thomas Rørdam det fast, at LTF virker ved vold, hvorfor indgrebet i en af de grundlæggende frihedsrettigheder kan ske.

Højesteret mener, at grupperingens formål har været at begå kriminalitet, og derfor er foreningen altså ikke længere lovlig.

Afgørelsen var således på linje med den, som man kom frem til først i Københavns Byret og siden i Østre Landsret, selv om det var med visse ændringer.

For landsretten konkluderede, at forbuddet kunne ske med henvisning til stykke 2 i paragraffen, men det mener Højesteret imidlertid ikke. Den del retter sig nemlig mod foreninger, som med vold forsøger at påvirke anderledes tænkende.

Og det har LTF ikke opereret med, mener Højesteret.