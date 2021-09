Rasmus Paludan skal giftes. Og det skal han allerede i dag, onsdag.

Det fortæller Stram Kurs-stifteren til B.T.

»I et par år har jeg set en dansk kvinde, som jeg er meget glad for, og det er gengældt. Vi glæder os meget,« siger han.

Rasmus Paludan vil dog ikke sige meget om, hvem det er, han skal giftes med – andet end at hun er dansk og er »noget yngre, men altså ikke teenager«.

Rasmus Paludan har i et par år haft et forhold til kvinden, som han skal giftes med i dag. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Rasmus Paludan har i et par år haft et forhold til kvinden, som han skal giftes med i dag. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg ved jo, hvad der sker over for mig, så jeg synes, at det ville være urimeligt, hvis hun også skulle udsættes for det. Men der er også nogle rent sikkerhedsmæssige årsager,« siger den 39-årige provokatør, advokat og politiker.

Om selve vielsen vil han kun fortælle, at den finder sted på et rådhus i løbet af onsdagen.

Beslutningen om at skulle giftes er blevet taget inden for kun kort tid af parret, fortæller Rasmus Paludan videre. I weekenden faktisk. Og først mandag faldt det på plads, at det kunne gennemføres allerede onsdag.

Der flere årsager til, at ægteskabet med få dages varsel pludselig skal hastes igennem.

Hvis det forfærdelige skulle ske, at jeg blev skudt og dræbt i Stockholm, så er det godt at vores ægteskab var gennemført inden da. Rasmus Paludan

For det første ser Rasmus Paludan det som en modreaktion på den politianmeldelse for blufærdighedskrænkelse, der er kommet i kølvandet på Ekstra Bladets historie om, at han skulle have ført samtaler med særdeles seksuelt eksplicit indhold med børn, hovedsageligt drenge, ned til 13-års alderen. Det skulle være sket på chatserveren Discord.

»Der er også en snert af homofo i meget af den kritik, fornemmer jeg. Og når vi nu alligevel havde talt om at gifte os i løbet af efteråret, kunne vi alligevel godt gøre det med det samme for at mane de forfærdelige beskyldninger til jorden på en bastant måde,« siger Rasmus Paludan, der selv kalder ordudvekslingerne i chatforummet for »grovkornede vittigheder«.

Dernæst står han foran en rejse til Sverige, hvor han i Stockholm skal se på ghettoområder.

»Svensk politi vil selvfølgelig passe mig, men der er jo ingen garantier, og hvis det forfærdelige skulle ske, at jeg blev skudt og dræbt i Stockholm, så er det godt at vores ægteskab var gennemført inden da,« siger Rasmus Paludan.

Den dag i dag bor han ikke sammen den kvinde, han står foran at skulle giftes med, men det bliver der lavet om på i fremtiden.

Parret skal flytte sammen i det hus, han for et par år siden købte i den midtjyske by Rødkærsbro. Lyder det fra Rasmus Paludan.