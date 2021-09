»Jeg ved at MANGE gerne vil have 3 min alene med dig! Kan du huske Tyskertøzerne? Din tur er snart, hvis du ikke stoppe dit had til Danmark!«

Sådan var ordlyden i en af de beskeder, som en nu 54-årig mand i januar sendte via Facebook Messenger til folketingsmedlem Sofie Carsten Nielsen – politisk leder for Radikale Venstre.

Samtidig skrev han også i en anden besked:

»Bare DØ stille, ingen elsker dig andre end dine muslimske pædofile«.

Beskederne blev afsendt om eftermiddagen kl. 16.15 den 18. januar i år fra mandens lejlighed i Roskilde, og blev kort efter genstand for en juridisk vurdering hos anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Det endte med at udløse en tiltale mod manden for at have overtrådt straffelovens paragraf 119 ved med trussel om vold at have overfaldet den fremtrædende folketingspolitiker og partileder. Beskederne blev af politiets jurister vurderet til at være egnede til at fremkalde alvorlig frygt hos Sofie Carsten Nielsen for hendes helbred eller velfærd.

Manden nægtede sig dog skyldig, men den vurdering var en domsmandsret ved Retten i Roskilde ikke enig i. Derfor blev den 54-årige mand forleden idømt en straf på 30 dages betinget fængsel.

»I retten benægtede han ikke at have sendt beskederne, men han mente ikke, at der lå nogen trussel i ordlyden,« oplyser sagens anklager – Thomas Rasmussen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Under retssagen kom der ikke nogen præcis forklaring på, hvorfor han havde sendt beskederne til Sofie Carsten Nielsen.

Den politiske leder for Radikale Venstre havde forud for gerningstidspunktet mest gjort sig bemærket ved en uges tid tidligere i et interview med Berlingske at have sammenlignet den tidligere Venstre-formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen med de republikanere, der først i sidste øjeblik tog afstand fra Donald Trump i forbindelse med stormen på Kongressen i Washington.

I Lars Løkkes tilfælde drejede det sig ifølge Sofie Carsten Nielsen om, da den tidligere Venstre-formand i foråret 2019 sagde, at der er brug for at gøre sig uafhængig af yderliggående partier på højre og venstre fløj i dansk politik.

For to uger siden blev en 67-årig mand fra Djursland ved Retten i Randers idømt tre måneders ubetinget fængsel for truende og chikanerende beskeder til tidligere integrationsminister for Venstre Inger Støjberg.

Manden, der arbejdede som underviser på en sprogskole under en del af gerningsperioden, erkendte sig skyldig.

Over fire år skrev han mindst 11 breve og 84 beskeder via beskedtjenesten Messenger med et chikanerende og truende indhold.

Han modtog dommen.