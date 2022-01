I tre danske regioner dør flere af de mænd, der bliver ramt af modermærkekræft markant højere end i resten af landet.

Mens overlevelsesraten for kvinder er noget nær den samme over hele landet, er sagen altså en anden, når det kommer til mændene. Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Den markant højere dødelighed blandt mænd gør sig gældende i både Region Sjælland, Nordjylland og Midtjylland.

En del af forklaringen kan være, at mænd generelt er mere langsommelige, når det kommer til at gå til længe – men hudlægerne Henrik Lorentzen og Lisbeth Rosenkrantz Hölmich vurderer også, at det kan skyldes et mangel på hudklinikker i de nævnte områder.

Mens Lisbeth Rosenkrantz Hölmich er professor i onkologisk og rekonstruktiv plastikkirurgi ved Afdelingen for Plastikkirurgi ved Herlev og Gentofte Hospital og formand for Dansk Melanom Gruppe, arbejder Henrik Lorentzen som overlæge ved afdelingen Hud- og Kønssygdomme ved Aarhus Universitetshospital.

»Social ulighed er nem at få øje på og har politisk bevågenhed, men et sted, hvor der også er ulighed, er på køn og geografi. I Danmark har mænd en højere dødelighed af modermærkekræft end kvinder, og inden for Danmarks grænser er der regionale forskelle med mest udtalt forskel i Region Nordjylland, Midtjylland og Sjælland,« fortæller Henrik Lorentzen til tidsskriftet.

I 2019 var Lisbeth Rosenkrantz Hölmich var medforfatter på netop den analyse, der fandt frem til problemstillingen. Det skete på baggrund af data fra Dansk Melanom Database.

Her blev det tydeligt, at overlevelsen for mænd i Region Hovedstaden og Region Syddanmark var omkring fem procent højere.