Havde du set frem til at gå i biografen, på natklub eller museum i næste uge, skal du væbne dig med tålmodighed.

Det mener i hvert fald to eksperter, B.T. har talt med.

På søndag udløber de nuværende restriktioner, der blandt andet betyder, at vi skal gå med mundbind, tage tidligt hjem fra restauranter og barer samt skyde en hvid pind efter koncerter og biografbesøg.

Og sådan bør det blive ved med at være lidt endnu, mener professor i folkesundhedsvidenskab ved RUC Lone Simonsen.

Mener du, at de nuværende restriktioner skal forlænges?

»Vi har endnu ikke set effekterne af nytåret og skolernes genåbning, og det er derfor fint at klappe hesten og vente med den helt store genåbning.«

Lone Simonsen fortæller, at det fortsat især handler om at begrænse de aktiviteter i samfundet, der fungerer som supersprederbegivenheder.

På den måde kan vi blive på smittespredningens efterhånden berømte grønne kurve og undgå den røde kurve, som sender sygehusene i knæ.

Og derfor er tiden endnu ikke inde til at lette foden fra bremsen og slippe coronaen løs uden begrænsninger.

Zoologisk Have i København har meldt ud, at de foretrækker en længere nedlukning fremfor at skulle genåbne med begrænsninger. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Zoologisk Have i København har meldt ud, at de foretrækker en længere nedlukning fremfor at skulle genåbne med begrænsninger. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Dog vurderer Lone Simonsen, at der kan være steder i samfundet, hvor det kan give mening at genåbne. For eksempel højskolerne.

Tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen vil også gerne se, hvordan smitten udvikler sig i løbet af de næste 14 dage, før de nuværende restriktioner ophæves.

»Jeg synes, det er for tidligt at ophæve dem. Det ville jeg ikke gøre, før vi kan se, at smitten er på vej ned igen,« siger han og fortæller som Lone Simonsen, at effekten af skolernes genåbning endnu ikke kan aflæses i smittetallene.

Nils Strandberg Pedersen mener, at vi ikke ser en meget stor belastning af sundhedsvæsenet i øjeblikket, men det er altså ikke et argument for at ophæve restriktionerne endnu.

Lone Simonsen er professor i folkesundhedsvidenskab ved RUC. Foto: Linda Kastrup Vis mere Lone Simonsen er professor i folkesundhedsvidenskab ved RUC. Foto: Linda Kastrup

Begge eksperter peger nemlig på, at sundhedsvæsenet står over for en mulig influenzaepidemi, der sammen med corona kan blive en stor belastning.

»Det var netop på grund af sæsoninfluenza og RS-virus, at det i efteråret blev besluttet, at corona igen skulle klassificeres som en samfundskritisk sygdom,« siger Lone Simonsen.

Den seneste uge har antallet af smittede og positivprocenten ligget stabilt, men Nils Strandberg Pedersen mener, det er for tidligt at konkludere, at omikron har sluppet sit tag i os.

»Det er ikke sikkert, epidemien har toppet endnu,« siger han.

Samme opfattelse har Lone Simonsen. Hun mener dog også, at der med den nuværende epidemi kan være grund til at gentænke vores teststrategi.

»Vores teststrategi har været et utroligt godt værktøj til at holde styr på epidemien, men det kan godt være, man skal genoverveje den måde, vi tester på, nu hvor vi takket være vaccinerne har en relativt mild epidemi.«

Lone Simonsen nævner, at man for eksempel i højere grad kunne gøre brug af hjemmetest frem for at skulle lade sig teste ved testcentre ved mistanke om sygdom.