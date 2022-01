Du affaldssorterer muligvis på livet løs i dit hjem. Men på farten i gågaden ryger al affald ned i samme spand.

Og det vil Odense Kommune nu forsøge at lave om på med deres pilotprojekt.

»Det er sund fornuft, at vi nu også begynder at sortere affald i det offentlige rum, når vi allerede gør det hjemme,« siger Søren Windell, der er rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

24 affaldsstationer er foreløbig sat op i Odense, som står på Flakhaven, Sortebrødre Torv, Byens Bro, Asylgade, Ny Vestergarde, Ansgar Anlæg, Eventyrhaven og Fredens Anlæg.

Til venstre er den konventionelle skraldespand med kun et hul til skrald. Til højre er den nye skraldespand, hvor der er fire huller til affald.

»Jeg har længe efterlyst muligheden for at kunne sortere sit affald, når man bevæger sig rundt i byen. Det er et lille, men godt bidrag til at gøre noget godt for klimaet og de kommende generationer,« forklarer Søren Windell.

Fremover kan man sortere par og papir, bioaffald og glas og metal i de nye affaldsstationer. Og affaldet vil endda blive analyseret. Entreprenøren, der står for indsamlingen af affaldet, vil løbende analysere affaldssorteringen for at følge med i, hvor ren sorteringen er.

Heine Risom, der er funktionsleder for Park- og Vejdrift, glæder sig over den nye type skraldespand.

»Det er naturligvis vores højeste prioritet, at Odense fortsætter med at være en ren og flot by at færdes i. De nye affaldsstationer vil dog også bidrage til at øge affaldssorteringen til gavn for miljøet, og hvis pilotprojektet viser sig at være en succes, er vi klar til at sætte flere stationer op andre steder i Odense,« siger Heine Risom.