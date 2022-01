Tigeren Boris og de resterende dyr i Odense Zoo kunne efter godt en måned uden gæster atter kigge på de fremmødte.

»Det gik rigtig fint,« siger Bjarne Klausen, der er direktør i Odense Zoo.

Odense Zoo genåbnede søndag efter nedlukningen, og åbningen gik altså over al forventning.

»Vi havde 944 gæster, så det er rigtig fint for en dag i januar i regnvejr,« siger zoo-direktøren.

Alt var dog ikke helt, som det plejer at være.

Gæsterne skal vise nemlig coronapas, og der er krav om mundbind alle steder indendørs. Men det er ikke noget, der skræmmer gæsterne væk.

»De tog helt fint imod det. Det er fuldstændig standard for vores gæster. Vi har skilte op om reglerne, hvis nogen skulle være i tvivl,« fortæller Bjarne Klausen og fortsætter:

»Det var intet problem. Det har folk vænnet sig til.«

Gæsterne i Odense Zoo har altså vænnet sig til coronapas og mundbind. Men nu skal dyrene så lige vænne sig til alle de fremmødte øjne.

Chimpansen Ricardo holder på billedet et vågent øje med fotografen. Vis mere Chimpansen Ricardo holder på billedet et vågent øje med fotografen.

»Det er lidt afhængigt af arten, men tigeren løftede da lige et øjenbryn. Men det er ikke noget, der bekymrer dem. Tigeren ved, hvor dens område er, og derfor er de helt trygge og rolige, selvom der lige pludselig er gæster,« siger han og fortsætter:

»For vores aber er det meget interessant. Specielt hvis der gang i farverne på gæsternes tøj, så kigger aberne en del,« siger zoo-direktøren.

Under nedlukningen har fuglene i det indendørs område kunne vandre rundt på gangstien for gæster, som de ville.

»Fuglene har vænnet sig til, at de kan gå på stierne i dagperioden, så de skal lige vænne sig til, at der igen er gæster. Men her på sådan en hverdag som i dag, der kommer der nærmest ikke nogen,« forklarer Bjarne Klausen.

Selvom mandagen har været stille, så er zoo-direktøren ikke i tvivl om, hvad han håber, fremtiden byder på.

»Vi kan da håbe på, at alle de mennesker, der ikke var her i lukkeperioden, tænker, at de skal komme her i januar. Men ellers tror jeg, at det bliver en ganske almindelig januar. Vi har naturligvis vores lysshow, så det kan forhåbentlig trække lidt flere gæster til,« siger han afslutningsvis.