Det var et tip af de bedre, der i efteråret rullede ind hos Fyns Politi. Et tip om, at der måske foregik noget ulovligt på en ejendom i Odense.

På ejendommen blev der i oktober ved en ransagning fundet omkring 40 cykler – lad- og elcykler – og elløbehjul.

Ifølge politikommissær Finn Wegner fra Fyns Politi er fundet det største fund af stjålne cykler af den type nogensinde ved Fyns Politi.

Siden slutningen af oktober har en 40-årig mand fra Odense siddet varetægtsfængslet i sagen om de stjålne cykler og løbehjul til en værdi af – viser det sig, efterhånden som efterforskningen skrider frem – omkring halvanden million kroner.

»Vi har en mistanke om, at han har stjålet 75 cykler i Odense og omegn,« siger politikommissær Finn Wegner.

Men det stopper ikke her.

Efterforskningen har efterfølgende vist, at der formentlig er mere i sagen.

»Vi har ved en fornyet ransagning fundet udstyr til udskiftning af låse og ændring af stelnumre.«

Skal du købe en brugt el- eller ladcykel? Hvis du vil købe en brugt cykel, er der flere forholdsregler, du kan tage, så du ikke risikerer at købe en cykel, der er stjålet. Få – og gem – den originale faktura.

Er det det originale stelnummer? Tjek, om stelnummeret, som står på fakturaen, stemmer overens med stelnummeret på cyklen.

Kør en finger hen over stelnummeret på cyklen, og tjek, om der er en ensartet lakering. Hvis der er ændret på stelnummeret, skal alarmklokkerne ringe.

»Der er foregået en form for organisering, og han har formentlig ikke været alene om det. Vores formodning er, at han har fået hjælp.«

I den kommende tid skal politiet ud og tale med køberne af flere af de stjålne cykler. Købere, der formentlig har handlet i god tro og ikke har haft mistanke om, at de købte en cykel, der var stjålet fra en anden.

»Vi skal ud og hente omkring 45 cykler hos hr. og fru Danmark i den kommende tid.«

Selvom køberne af de brugte cykler altså formentlig ikke har været klar over omstændighederne, risikerer de, at politiet tager cyklerne med sig. Lovgivningen siger nemlig, at hvis en tredjepart køber en genstand, der er stjålet, skal genstanden tilbage til rette ejer.

»Derfor er det også træls at være køber af en stjålen ting. Også når man har handlet i god tro,« fortæller Finn Wegner fra Fyns Politi.

Af hensyn til efterforskningen kan Finn Wegner ikke komme nærmere ind på, præcis hvor cyklerne blev fundet. Blot at det skete i det vestlige Odense.