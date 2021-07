Hans Christian Petersen troede ikke sine egne øjne, da han lørdag modtog et billede fra sin søster.

Det viser nemlig en cyklist, der befinder sig ubehageligt tæt på den forankørende traktor midt på Mommarkvej på Sydals.

En traktor, der tilhører Hans Christian.

»Jeg ejer firmaet, der kører med korn, og lørdag kørte min lillebror og svoger med hver sin vogn. Min søster sad så i den bageste traktor som passager, og hun kunne så tage et billede af, at en cyklist kørte lige i røven på min lillebror oppe foran, og det er meget farligt,« siger Hans Christian Petersen.

Her er billedet, som Hans Christian Petersens søster tog fra traktoren bagved. Hun sad på passagersædet.

Traktorerne kørte omkring 39 kilometer i timen, og det kunne cyklisten altså også klare ved at lægge sig i læ.

Men Hans Christian Petersen mener, det er et tegn på uansvarlig kørsel.

»Vi har jo ikke en jordisk chance for at vide, at han er der, og hvis vi bremser det mindste, så går det altså galt. Og prøv at hør – der er en cykelsti lige ved siden af, som man kan se på billedet. Jeg forstår det ikke. Det er jo hjernedødt,« siger han.

Da Hans Christian Petersen havde modtaget billedet fra sin søster, lagde han det op på Facebook med følgende tekst:

»Kære cyklister. Det er simpelthen så åndssvagt, at der bliver ofret millioner af kroner på cykelstier, og så alligevel skal I cykle så komplet åndssvagt op i røven på de store landbrugsmaskiner, vi kører med … Tænk jer da om – føreren har ikke en chance for at se dig/jer. Bremser vi hårdt op, så kan du samle dine tænder op på asfalten bagefter – det da knap så fedt?«

Svadaen har affødt tusindvis af delinger og en masse kommentarer, hvor der både er personer, som tager cyklister i forsvar, og personer, som skyder med skarpt mod de tohjulede.

Selv mener Hans Christian Petersen, at det er et generelt problem.

»Jeg synes, at mange cyklister kører uansvarligt. De trækker ikke ind, og det sker tit, at man ser tre af dem køre på række, hvor de ikke lader en komme forbi. Og jeg er ikke den eneste, der har det sådan. Mange af mine kollegaer siger det samme,« understreger han.

Mener du, at cyklister generelt kører for vovet og respektløst?

Mest af alt er han dog bare frustreret over det, der kan ske i sådan en situation som den, der fandt sted lørdag.

»Det er høst lige nu, og vi vil da ikke have nogen ulykker, men det kan altså ske, hvis man kører én meter bag en stor traktor. Så jeg håber, at cyklisterne vil tænke sig om,« siger han.