Det gik bestemt ikke som håbet, da sangeren Kevin Andreasen, bedre kendt som 'Bro', lørdag skulle spille koncert i Aalborg.

Her skulle han nemlig optræde efter en lang periode med coronanedlukning, som har forhindret livekoncerter.

Men det gik ikke som forventet, og koncerten blev en kort fornøjelse, for han kunne nemlig ikke gennemføre showet.

'Til alle jer i Aalborg. Sorry koncerten måtte stoppes efter tre numre,' skriver han i en story på sin Instagram-profil.

'Lyden på scenen og den uhyggelige varme gjorde desværre, at jeg fik det skidt og ikke kunne gennemføre,' forklarer han videre.

Og det har bestemt ikke været nemt for sangeren det seneste år.

Han undskylder over for sine fans, som han ser frem til at optræde for igen på et andet tidspunkt.

'Håber at se jer alle igen snarest,' afslutter hun med at skrive i sin story.

Han har ellers svævet på en lyserød sky siden i torsdags, hvor han afslørede, at han danner par med Paradise Hotel-deltageren Jasmin Victoria fra den seneste sæson.