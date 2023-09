Stop snakken og lad os se handling.

Sådan lyder noget af den kritik, der vælter ned over SVM-regeringen fra en række partier på Christiansborg.

Årsagen er, at justitsminister Peter Hummelgaard (S) lørdag slog fast, at der i en 'strafreform' skal sættes hårdere og mere konsekvent ind over for personfarlig kriminalitet som vold og voldtægt.

Men meldingen om hårdere straffe for vold kom også fra statsminister Mette Frederiksen, da hun sidste år var i spidsen for S-regeringen.

Sagen kort B.T. har de seneste dage skrevet om umotiveret vold begået af personer, der slet ikke kender ofrene. Politiet efterlyste torsdag to gerningsmænd for et umotiveret overfald på et ungt kærestepar, der havde fået øjenkontakt med de forkerte i en bus i Hvidovre. Parret har fortalt, at de både blev udsat for spark, slag og blev truet med en kniv. Et andet eksempel på et nyligt umotiveret overfald fandt sted på Amager i august. Heidi Fallesen kom cyklende en almindelig mandag aften for at handle. Pludselig blev hun skubbet, da hun cyklede forbi to fremmede mænd. Hun kom slemt til skade og endte på hospitalet, hvor B.T. mødte hende. Du kan se Hedi Fallesen fortælle om oplevelsen i videoen øverst i artiklen. Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har taget afstand til volden, og han har meldt ud, at der kommer en strafreform, hvilket også står i regeringsgrundlaget.

I et interview med Berlingske den 22. august sidste år sagde hun blandt andet, at det ikke var nok straf, at en person blev idømt seks måneders fængsel for et umotiveret og grumt overfald på en mand på 19 år på Gothersgade midt i København i år 2020.

»Det er alt for lidt – ALT for lidt,« sagde Mette Frederiksen.

'De snakker og snakker'

Nu savner de borgerlige partier handling fra den nuværende regering.

»Det er kun ord, der kommer fra regeringen. Ingen handling,« siger Morten Messerschmidt, der er formand for Dansk Folkeparti.

Her ses blodet løbe nedover den en 19-årig mand fra en flænge i hovedbunden. Billedet er taget af hans kæreste kort efter et umotiverede overfald i Hvidovre tidligere i august, hvor de blev slået, sparket og truet med kniv. Foto: Privat Vis mere Her ses blodet løbe nedover den en 19-årig mand fra en flænge i hovedbunden. Billedet er taget af hans kæreste kort efter et umotiverede overfald i Hvidovre tidligere i august, hvor de blev slået, sparket og truet med kniv. Foto: Privat

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, er enig.

»Bla, bla, bla. De snakker og snakker, men der sker intet. For Nye Borgerlige er der ingen tvivl. Hverdagsterroren skal stoppes. Personfarlig kriminalitet skal straffes hårdere og kriminelle udlændinge skal ud. Konsekvent og efter første dom,« siger hun.

De Konservatives retsordfører, Mai Mercado, efterlyser også handling.

»Jeg bliver først for alvor optimistisk den dag, der indkaldes til forhandlinger,« siger hun, og bakkes op af Betina Kastbjerg, der er retsordfører for Danmarksdemokraterne.

Tårerne triller ud af øjnene på Heidi Fallesen, når hun fortæller om konsekvenserne af det voldsomme skub fra en ukendt mand. Video med hende kan ses over den her artikel. Foto: Nicklas Larsen Vis mere Tårerne triller ud af øjnene på Heidi Fallesen, når hun fortæller om konsekvenserne af det voldsomme skub fra en ukendt mand. Video med hende kan ses over den her artikel. Foto: Nicklas Larsen

»Det er fint, at justitsministeren mener, der skal hårdere straffe til, men jeg mangler at se handling bag ordene. Statsministeren sagde jo det samme for et år siden, og siden da er der sket lige præcis ingenting,« siger hun og tilføjer:

»Afstumpede typer render stadig og begår vold og skaber utryghed mod lovlydige borgere, og det bliver de ved med, indtil vi sætter hårdt mod hårdt. Den slags mennesker stopper kun, hvis de kan mærke konsekvenserne ved deres handlinger.«

Justitsminister Peter Hummelgaard er forelagt kritikken, men han er ikke vendt tilbage med en kommentar.

Han har dog haft et ekspertudvalg til at vurdere domstolenes brug af loven, og han har 1. september udtalt til sit eget ministerium, at det er lavet som et element for at danne »et solidt grundlag for de politiske drøftelser« om en strafrabat.

På venstrefløjen er der mere stilhed, når det gælder en hævning af strafferammerne.

SFs retsordfører, Karina Lorentzen, mener også, at gerningsmændene bag personfarlig kriminalitet i endnu større grad skal mærke konsekvenserne for deres handlinger.

Hun slår dog fast, at det er mere vigtigt, at der kommer flere ressourcer til politiet og retsvæsenet, så flere sager opklares.

»Vold er en af de forbrydelser, som sjældent er planlagt, og derfor har en forhøjelse af strafferammen ingen forebyggende effekt. Når det så er sagt, så skal vi sørge for at straffen ikke kommer ud af trit med forbrydelsens omfang,« siger hun og fortsætter:

»Umiddelbart virker det vigtigere, at vi kan få flere gerningsmænd stillet til ansvar for deres handlinger, så ofrene rent faktisk får retfærdighed.«

