Justitsminister Peter Hummelgaard (S) langer nu hårdt ud efter de personer, der begår vold mod mennesker, de slet ikke kender.

»Den slags afstumpede handlinger er fuldstændig uacceptable, og det skal vi som samfund slå hårdt ned på,« siger han.

Politiet efterlyste torsdag to gerningsmænd for et umotiveret overfald på et ungt kærestepar, der havde fået øjenkontakt med de forkerte i en bus i Hvidovre.

Parret har fortalt, at de både blev udsat for spark, slag og blev truet med en kniv.

Blodet løber nedover den 19-årige mand fra en flænge i hovedbunden. Billedet er taget af hans kæreste kort efter det umotiverede overfald i Hvidovre tidligere i august. Vis mere Blodet løber nedover den 19-årige mand fra en flænge i hovedbunden. Billedet er taget af hans kæreste kort efter det umotiverede overfald i Hvidovre tidligere i august.

»Jeg er forfærdet over det hensynsløse og brutale overfald, som B.T. beskriver, at det unge par har været udsat for,« siger Peter Hummelgaard og fortsætter:

»Den form for kynisk og aggressiv adfærd skal vi som samfund aldrig acceptere.«

Han tilføjer:

»Jeg vil samtidig opfordre alle, der eventuelt måtte have viden om sagen, til at kontakte politiet, så gerningsmændene kan blive stillet til ansvar for deres handlinger.«

Politiet efterlyser to mænd af mellemøstlig udseende i alderen 16-18 år for overfaldet på det unge par. Vis mere Politiet efterlyser to mænd af mellemøstlig udseende i alderen 16-18 år for overfaldet på det unge par.

Et andet eksempel på et nyligt umotiveret overfald fandt sted på Amager i august.

Heidi Fallesen kom cyklende en almindelig mandag aften for at handle. Pludselig blev hun skubbet, da hun cyklede forbi to fremmede mænd.

Hun kom slemt til skade og endte på hospitalet, hvor B.T. mødte hende.

Du kan se Hedi Fallesen fortælle om oplevelsen i videoen øverst i artiklen.

Heidi Fallesen kan ikke holde tårerne tilbage på grund af smerten i sit nyligt opererede ben, da B.T. møder hende på Hvidovre Hospital. Foto: Nicklas Larsen Vis mere Heidi Fallesen kan ikke holde tårerne tilbage på grund af smerten i sit nyligt opererede ben, da B.T. møder hende på Hvidovre Hospital. Foto: Nicklas Larsen

Der findes ingen tal på umotiveret vold.

Men en ny opgørelse fra Rigspolitiet viser antallet af sager om vold, hvor der ikke er nogen relation mellem offer og gerningsmand.

I 2022 var der registreret 1.329 anmeldelser af vold begået af nogen, offeret ikke kendte.

Peter Hummelgaard slår fast, at de dømte for vold skal straffes endnu hårdere end i dag.

Anmeldelser år for år Her er antallet af registrerede anmeldelser om vold til landets 12 politikredse med søgenøglen 'ingen relation' de sidste fire år: 2022: 1.329

2021: 1.168

2020: 977

2019: 1.197

Det samme siger ministeren om dømte for voldtægt og personfarlig kriminalitet.

»Man skal kunne føle sig tryg i Danmark. Det fremgår derfor også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil gennemføre en strafreform, hvor der sættes hårdere og mere konsekvent ind over for blandt andet alvorlig personfarlig kriminalitet, herunder vold og voldtægt,« siger han.

Mette F. lovede det samme

Det er hørt før fra Socialdemokratiets topministre, at der skal slås hårdere ned på gerningsmænd, der begår vold.

For over et år siden slog Mette Frederiksen, der da var statsminister i S-regeringen, også fast, at der skulle skrues op for straffen for vold.

I et interview med Berlingske den 22. august sidste år sagde hun blandt andet, at det ikke var nok straf, at en person blev idømt seks måneders fængsel for et umotiveret og grumt overfald på en mand på 19 år på Gothersgade midt i København i år 2020.

»Det er alt for lidt – ALT for lidt,« sagde Mette Frederiksen.