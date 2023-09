Tårerne glider ud af øjnene på Heidi Fallesen, der sidder i kørestol på Hvidovre Hospital.

»Det gør så ondt lige nu,« siger hun og stønner på grund af de store smerter.

Butiksbestyreren Heidi Fallesen på 40 år blev forrige mandag skubbet så voldsomt, da hun cyklede forbi to ukendte mænd, at hendes ene ben kom slemt til skade, og hun nu i snart to uger har været indlagt på et hospital.

Hun er langt fra alene om at blive udsat for vold fra nogen, hun slet ikke kender.

Heidi Fallesen kan ikke holde tårerne tilbage på grund af smerten i sit nyligt opererede ben, da B.T. møder hende på Hvidovre Hospital. Foto: Nicklas Larsen Vis mere Heidi Fallesen kan ikke holde tårerne tilbage på grund af smerten i sit nyligt opererede ben, da B.T. møder hende på Hvidovre Hospital. Foto: Nicklas Larsen

Politiet har netop efterlyst to gerningsmænd i en anden sag om et umotiveret overfald på et ungt kærestepar, der havde fået øjenkontakt med de forkerte i en bus i Hvidovre.

Der findes ingen tal på umotiveret vold. Men en ny opgørelse fra Rigspolitiet viser antallet af sager om vold, hvor der ikke er nogen relation mellem offer og gerningsmand.

I 2022 var der 1.329 anmeldelser i hele landet af vold begået af nogen, offeret ikke kendte.

I sagen om Heidi Fallesen skete det en helt almindelig mandag aften klokken 20.

Anmeldelser år for år Her er antallet af registrerede anmeldelser om vold til landets 12 politikredse med søgenøglen 'ingen relation' de sidste fire år: 2022: 1.329

2021: 1.168

2020: 977

2019: 1.197

'Flyver ud på vejen'

Hun skal handle og kører på cykel på Amager Fælledvej.

Hun ser to ret højttalende personer komme gående. Den ene har en flaske i hånden.

En af mændende går ind til siden, så hun kan komme forbi dem.

Men sådan skal det slet ikke gå.

»Da jeg cykler forbi, får jeg et skub på skulderen, så jeg flyver ud på vejen,« siger Heidi Fallesen.

Mens de to mænd skynder sig væk, kommer der flere hen til den stærkt lidende Heidi Fallesen, der ligger på vejen og ikke kan rejse sig op.

»Den ene person havde svært ved at løfte mit ben, og jeg skreg, da det gjorde så ondt. Den smerte har jeg aldrig nogensinde oplevet før,« siger Heidi Fallesen fra kørestolen.

Ingen anholdte

Efter overfaldet bliver hun hentet af en ambulance, der kører hende på Hvidovre Hospital.

Efter en scanning viser det sig, at hun allerede klokken tre om natten skal opereres i sit ben, da hendes knæ har forskubbet sig, og skinbenet er helt knust.

»De fik sat søm i knoglerne og nederste skinneben for at holde det på plads og få knæet sat ind,« siger hun.

Der er fortsat ikke nogen anholdte i sagen.

»Den konkrete sag fra Amager Fælledvej er stadig under efterforskning, og Københavns Politi ønsker derfor ikke at oplyse yderligere om den,« siger Jesper Beuschel, der er vicepolitiinspektør hos Københavns Politi.

270 anmeldelser

I 2022 fik Københavns Politi 270 anmeldelser om vold begået af folk uden relationer.

Det er det højeste antal siden 2019, hvor politiet begyndte at registrere, om offer og gerningsmand har en relation.

Til sammenligning var der 211 anmeldelser af den slags voldssager i år 2019.

Vicepolitiinspektør Jesper Beuschel oplyser dog, at der er sket en stigning af den type vold, fordi der er kommet mere fokus og registrering af den form for voldssager.

Ifølge vicepolitiinspektøren er der faktisk sket et mindre fald i den samlede vold over en bred kam.

»De senere års stigning i typen af voldssager, hvor forurettede og gerningsmand ikke har en relation, skyldes først og fremmest, at vi har haft et målrettet fokus på tydeligt at registrere mulige relationer mellem forurettede og gerningsmand,« siger han og tilføjer:

»Derfor kan vi ikke sige, at der reelt er tale om en stigning i den type sager. Jeg vil dog gerne understrege, at vi ser på alle sager om vold med stor alvor og tager de efterforskningsmæssige skridt, der er mulige i den enkelte sag.«

'Smerter døgnet rundt'

Heidi Fallesen mener, det er vigtigt, at der kommer fokus på, hvor voldsomt det er, når nogen helt ud af det blå begår vold mod andre.

»Jeg får lige nu rigtig meget morfin, da jeg ellers mærker smerter døgnet rundt. Men det gør også meget ondt at se, hvor kede af det mine venner, familie og kærester er over, hvad der er sket,« siger hun.

Heidi Fallesen må nu vente og se, hvordan hun kommer sig.

»Jeg har fået at vide, at jeg vil kunne bruge mit skadede ben til at gå med igen om to måneder. Men lige nu har jeg rigtig store smerter,« siger hun.

