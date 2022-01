Det var en stor ærgrelse for mange aarhusianerne, da den populære vinbutik Smagførst i Jægergårdsgade mandag meddelte, at den er gået konkurs og lukker. Nu tyder det dog på, at der er håb forude for, at den kan genopstå.

På under et døgn har ejerne nemlig fået over 20 henvendelser fra folk, der er interesserede i at overtage butikken, der også fungerede som vinbar.

Det fortæller kurator, advokat Jens Højmark, til B.T. tirsdag eftermiddag.

»Vi har fået umådeligt mange henvendelser – plus 20 som er interesserede. Det er klart, at mange er interesserede dag ét, og så er der nogle, der falder fra, når de finder ud af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan, men alt i alt er vi meget imponerede over, at vi har fået så mange henvendelser fra folk, som ønsker at føre stedet videre,« fortæller han.

B.T. Aarhus har forsøgt at få et interview med ejerne af vinbutikken, men de har ikke ønsket at stille op til et interview på nuværende tidspunkt.

Jens Højmark oplyser dog på vegne af dem, at de er meget kede af, at det er endt på den her måde.

»De siger, at de er kede af, at det ender på den måde efter alle de år, men at det desværre er det eneste rigtige at gøre i den givne situation. Så det er en kedelig afslutning på noget, som medarbejderne og ledelsen har brugt en del år på,« citerer han.

I forbindelse med konkursbegæringen meldte butikken mandag, at hele varelageret kunne købes med 35 procent rabat – også de varer som i forvejen var sat ned.

Hele varelageret blev udsolgt på rekordtid. Alene på webshoppen blev det i løbet af få timer til over 900 ordre, fortæller Jens Højmark.

Det varmer ejerne og medarbejderne i den triste tid, mener han.

»Der har været rigtig travlt. Det har også været årsagen til, at vi har måtte lukke butikken og yderligere for salget, så de 900 ordre kan blive ekspederet, og så vi kan være sikre på ikke at sælge noget to gange,« siger han og fortsætter:

»Men jeg fornemmer også, at medarbejderne har taget det som et skulderklap og tegn på, at folk har været glade for Smagførst, og som et tegn på, at de har gjort det godt. Så de tager det lidt som et rygklap og en støtte i den her lidt trælse tid,« siger han.

Er man brændt inde med et gavekort, billetter til en vinsmagning eller lignende, så kan beviserne ikke længere anvendes. Der er dog stadig en chance for at få pengene tilbage, fortæller Jens Højmark.

»Man kan sende et billede til mig af, at man har et gavekort, og oplyse hvilken værdi det har, og så bliver det registreret, som at man har et tilgodehavende til de konkurs havende, og så bliver man optaget i gældbogen som kreditor. Når vi har solgt, hvad der kan sælges, så ser vi om der er nogle penge tilbage,« forklarer han.