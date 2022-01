Gode rød- og hvidvine, rum- og whiskysmagninger og næsten altid fyldte pladser udenfor under varmelamperne. Smagførst i Aarhus var populær, men efter et vildt ophørsudsalg lukker butikken fra dags dato for salget.

Mandag eftermiddag kom ejerne i et Facebookopslag med den sørgelige nyhed, at de på grund af økonomiske udfordringer er gået konkurs. Det betød, at de skulle have solgt hele varelageret, og det er sket på rekordtid.

Allerede tirsdag morgen har de nemlig meldt ud, at alt er udsolgt.

»Tak for jeres store opbakning, særligt via webshop. Vi har modtaget rigtig mange ordrer, og dem skal vi nu pakke og udlevere. Dette arbejde kommer til at tage nogle dage, hvorfor butikken fra og med dags dato er lukket for almindeligt salg,« skriver de i et Facebook-opslag.

Ophørsudsalget betød, at alle varer mandag blev sat ned med 35 procent – også dem, der allerede var på januarudsalg.

Michael Schefferling er en af de mange kunder, som flittigt har brugt butikken - både i forbindelse med smagninger og indkøb.

Han fik mandag eftermiddag den triste nyhed på Facebook, da opslaget kom frem på hans Facebookvæg. Det overrasker ham meget, at butikken, som virkede velbesøgt, pludselig er gået konkurs.

»Min umiddelbare reaktion var, at det er en trist nyhed, da det er et sted, som jeg ofte handler hos, og jeg har fulgt deres udvikling, siden de startede. Det var et spændende koncept, de havde – man får altid nede på jorden og kompetent service hos dem,« siger han til B.T. Aarhus og fortsætter:

»Flere virksomheder er jo gået konkurs under corona, men jeg havde ikke set, at Smagførst ville gå konkurs. Det er sikkert på grund af deres manglende smagninger.«

»Jeg håber, nogle andre vil overtage deres koncept.«

Michael Schefferling er langtfra den eneste, som er ærgerlig og overrasket over, at den udadtil velfungerende og populære butik er gået konkurs. I kommentarfelterne til virksomhedens opslag, vrimler det med triste kommentarer.

»I vil blive savnet,« skriver en.

»Øv, havde håbet jeg skulle have været forbi og sige farvel i dag,« skriver en anden.

Konkursen betyder, at gavekort, opsparede kundepoint og billetter til vinsmagninger ikke længere kan anvendes. Det skrev ejerne mandag eftermiddag i et Facebook-opslag.

De oplyste dog videre, at de håber, at der er nogle interesserede købere, der henvender sig, så butikken kan genopstå.

B.T. Aarhus forsøger at få en kommentar fra kurator, advokat Jens Højmark, og ejerne, men det har endnu ikke været muligt.