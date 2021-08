Titusindvis af danskere slås med svær overvægt. Men nu kan et nyt slankemiddel fra danske Novo Nordisk få kiloene til at rasle af.

Slankemedicinen med navnet Wegovy blev godkendt i USA i juni i år, og midlet er allerede nu så stor en succes på den anden side af Atlanten, at Novo Nordisk har svært ved at følge med efterspørgslen.

Det er lidt usikkert, hvornår fedmemedicinen kan fås i Danmark, men Novo Nordisk har ansøgt Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, om tilladelse til at markedsføre produktet i EU. Tilladelsen ventes at komme omkring årsskiftet.

Og danskere med svær overvægt kan se frem til store og med al sandsynlighed også varige vægttab, når danske læger begynder at udskrive Wegovy.

Novo Nordisk ser ud til at have ramt en guldåre med fedmemedicinen Wegovy. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Novo Nordisk ser ud til at have ramt en guldåre med fedmemedicinen Wegovy. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Den biologiske effekt er god og virker ved at reducere sultfornemmelsen,« siger Signe Sørensen Torekov, professor ved Københavns Universitet og ekspert i fedme.

Hun tilføjer:

»Det nye lægemiddel giver et vægttab på omkring 14-15 kilo, afhængigt af hvor meget man vejer. Så effekten er omkring dobbelt så stor, som allerede godkendte lægemidler mod fedme.«

»I de studier, der er lavet på Wegovy, ser det ud til, at så længe, man tager medicinen, så virker det. Der er umiddelbart ikke noget, der indikerer, at folk begynder at tage på igen, mens de er på medicinen. Hvis man er på medicinen et år, ser man en støt faldende kropsvægt.«

Wegovy ser altså ud til at kunne eliminere den frygtede yoyovægt, hvor overvægtige efter en hård diæt, hurtigt tager alt det tabte på igen.

Det skyldes, at Wegovy virker ved at mindske appetitten og dermed modvirker kroppens iboende tendens til at søge at opnå samme vægt, som man kom fra, ved at skrue op for appetittet efter et vægttab.

»Det store vedvarende vægttab har været en udfordring. Man har hidtil kunne opnå meget store vedvarende vægttab med en gastrisk bypass operation, men kan man opnå store, vedvarende vægttab med blandt andet medicinsk behandling i kombination med øget bevægelse og sund kost vil det være at foretrække for de fleste, da operationen er et stort indgreb og ikke umiddelbart kan gøres om,« siger Signe Sørensen Torekov og tilføjer:

»Med den nye medicinen nærmer vi os nogle store og – ser det ud til – blivende vægttab, når man tager medicinen. Samtidig sænker medicinen blodsukkeret. Så har man forhøjet blodsukker og prædiabetes, vil det også have en god effekt på det.«

Svært overvægtige med et BMI på over 30 kan have god effekt af ny slankemedicin fra Novo Nordisk. Lægemidlet blev godkendt i USA i juni i år. Foto: colourbox.com Vis mere Svært overvægtige med et BMI på over 30 kan have god effekt af ny slankemedicin fra Novo Nordisk. Lægemidlet blev godkendt i USA i juni i år. Foto: colourbox.com

Wegovy kan og bør dog ikke stå alene, pointerer Signe Sørensen Torekov.

Hun understreger, at det anbefales at tage medicinen i kombinationen med øget fysisk aktivitet og sund kost.

»For det er vigtigt, at man bevarer eller endda øger sin muskelmasse, når man taber sig. Det er fedtet, man skal tabe, ikke muskelmassen.«

»Vægt kan ikke stå alene. Kropsfordelingen er vigtig. Hvis man kan reducere fedtmassen og samtidig bevare eller øge muskelmassen, har det en masse gavnlige effekter: En øget muskelmasse giver blandt andet øget mobilitet, du får mindre ondt i kroppen, og bevægelse giver øget livskvalitet,« siger hun.

Fem uger efter Novo Nordisk i juni lancerede Wegovy i USA, er der udskrevet mere end 8.000 recepter.

Markedet for fedmemedicin er enorm i USA og resten af verden. Der skønnes at være omkring 650 millioner svært overvægtige personer i verden.

Novo Nordisk forventer, at fedmemedicin bliver en guldrandet forretning.

I 2025 forventer den danske medicinalgigant at sælge fedmemedicin for over 11 milliarder kroner.

Wegovy er relevant for personer med svær overvægt med et BMI på over 30 eller med et BMI over 27 kombineret med mindst en overvægts-relateret følgesygdom.