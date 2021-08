I Danmark lever flere tusinde mennesker med en demensdiagnose.

Alligevel er det fortsat lidt af en myte, hvad der præcist fører til sygdommen, der svækker en til flere kognitive funktioner og ofte hukommelsen.

Men nu har en gruppe forskere ved Oxford University gennemført et nyt, stort studie, der konkluderer, at utilstrækkelig eller dårlig hørelse kan føre til demens.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

I studiet er 82.000 kvinder og mænd, der er fyldt 60 år, blevet testet i at gentage ord, der bliver sagt til dem i et par hovedtelefoner med baggrundsstøj.

Undersøgelsen konkluderer, at nedsat hørelse og dermed evne til at gentage ordene i støj er forbundet med betydelig større risiko for at udvikle demens. Faktisk stiger riskoen med henholdsvis 61 % for kvinder og 91 % for mænd.

Det kan blandt andet skyldes, at hjernen stimuleres mindre, når hørelsen er svækket.

»Studiet giver indtryk af, at behandling for nedsat hørelse kan være vigtigt for at reducere risikoen for demens,« forklarer Thomas Littlejohns til Dagbladet og understreger, at resultaterne er foreløbige.