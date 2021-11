Det aarhusianske energihandelshus, Danske Commodities, har skrevet under på en gigantisk aftale med verdens største havmølle-projekt, der opføres i farvandet mellem Storbritannien og Danmark.

Aftalen betyder, at de bliver de største aftagere på havmølleparken, Dogger Bank, der med en kapacitet på 3,6 gigawatt skal levere vedvarende elektricitet til seks millioner britiske husstande.

»Det er et banebrydende projekt, der sætter nye verdensrekorder med nyskabende teknologi, og vi er stolte over at blive valgt som aftagere,« fortæller VP i Danske Commodities, Tor Mosegaard, i en pressemeddelelse.

Ifølge aftalen får Danske Commoditites ansvaret for handel og balancering af 480 megawatt i det sidste af de tre projekter, havmølleparken er inddelt i.

»Aftalen med Dogger Bank C udgør en vigtig udvidelse af vores langsigtede portefølje, og den afspejler vores engagement inden for vedvarende energi i Storbritannien,« siger Tor Mosegaard.

I forvejen havde den aarhusianske virksomhed andel i de to første projekter, hvilket giver dem et samlet aftag fra Dogger Bank på 960 megawatt, der altså betyder, at de får den største bid af kagen.

Danske Commodities er stiftet af Henrik Lind, der er født og opvokset i Aarhus. Han solgte virksomheden i 2018 til norske Equinor for omkring tre milliarder kroner.

Henrik Lind er desuden den næstrigeste i Aarhus. Hans formue er det seneste år steget fra 5,5 til 6,8 milliarder.