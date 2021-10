Nu går den ikke mere.

13 gamle kastanjetræer langs Søerne i København skal fældes. Det oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen i en pressemeddelelse.

Træerne skal beskæres, fordi de har døde grene, der kan knække af og gøre skade. Samtidig er det fordi, der skal gøres plads til, at de nærtstående lysmaster kan blive malet.

Københavns Kommune oplyser, at de helst havde undgået at fælde træerne.

»Vi hverken beskærer eller fælder træer for sjov skyld. Det stormede godt i sidste uge, og erfaringen siger os, at der kommer flere af den slags storme i løbet af efteråret. Derfor er tiden inde til, at de døde og nogle af de allermest syge træer skal fældes. Vi beskærer samtidig en lang række andre træer, fordi de har døde grene, som i værste fald kan knække af og gøre skade,' siger Jakob Hjuler Tamsmark, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Dog forsikrer kommunen om, at der ikke bare kommer til at være huller i trærækkerne, hvor de 13 kastanjetræer står i dag.

I stedet vil kommunen plante erstatningstræer for de fældede træer. De bliver af samme type som de fældede, så området ved Søerne bevarer sit kendetegn. De første træer bliver plantet allerede i år, mens de resterende bliver plantet til foråret.

Forvaltningen gennemgår hvert år træerne ved Søerne. Træfældningsarbejdet forventes at vare 2-3 uger afhængigt af vind og vejr.