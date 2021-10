Havoverfladen i Øresund ser umiddelbart roligt ud.

Men så springer en kæmpe fisk op og slår en bue over overfladen i vild jagt på en stime mindre fisk, der kæmper for deres liv.

Det scenarium udspiller sig gang på gang i Øresund i øjeblikket. Det danske farvand er nemlig blevet lidt af et paradis for tun.

»Jeg kan love dig for, at folk går helt bersærk. Det er uden sidestykke, at se de her store fisk springe i vandet og se de stakkels fisk, der bliver jagtet. Det er tunens urkraft og styrke, vi får at se live.«

Det fortæller en begejstret leder af Øresundsakvariet, Jens Peder Jeppesen.

I øjeblikket inviterer akvariet alle interesserede med på tunsafari, og som man kan høre i videoen til artiklen, vækker det begejstring at opleve kæmpefisken uden for køledisken.

»Det vildeste vi har oplevet var en tun, der sprang op i luften 50 centimeter fra båden. Vi havde en gymnasieklasse med den dag, og den var næsten i højde med deres øjne. Havde de rakt en arm ud, så kunne de røre den. Det var helt fantastisk!,« siger Jens Peder Jeppesen.

I en årrække var Øresund så godt som støvsuget for tun, men takket være restriktioner på fiskeriet er tunen – og dens ynglingsføde makreller, sild og hornfisk – i stor stil vendt tilbage til Øresund.

Præcis hvor mange tun, der er i Øresund vides ikke. Men alene i august, september og oktober har Øresundsakvariet arrangeret 43 tunsafarier – og på stort set alle turene i Øresund har der været springende tun for alle pengene.

»Normalt hører vi om alle elendighederne i havet, men det her er fuldstændigt fantastisk! Det giver jo mulighed for at fortælle om tunens liv, men også om alt det andet fantastiske og særlige ved Øresund,« jubler Jens Peder Jeppesen, der er akvarie- og museumschef ved Øresundsakvariet.