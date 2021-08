Skolernes sommerferie klinger af, og et nyt skoleår står for døren.

Og særligt for de helt nye skoleelever i de mindste klasser kan det give kriller i de små maver. Men her kan man som forælder hjælpe sit barn ved at være ekstra lydhør og opmærksom.

Det påpeger Rasmus Edelberg, der er formand for Skole og Forældre – landsorganisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

»I virkeligheden er noget af det vigtigste for forældre ved skolestart det samme som ellers – nemlig at give barnet tryghed ved at lytte og give plads. Når skolen er kommet i gang, er det også vigtigt at give barnet plads til nogle pauser – altså lave nogle andre ting, når barnet er kommet hjem fra skole,« siger han.

»De fleste forældre gør egentlig de rigtige ting. De interesserer sig for deres barn og spørger ind til, hvordan det er gået, og hjælper dem til at være klar,« tilføjer han.

Også hvis barnet inden skolestart skulle være lidt utryg ved den nye dagligdag i ukendte omgivelser, er det vigtigt, at man som forælder kommer sit barn fornuftigt i møde.

»Tricket er, at man hverken forstørrer eller negligerer barnets utryghed eller angst – måske ved at lægge sin egen oven i. Det handler om at give barnet plads og skabe en tryghed ved at vise, at de voksne nok skal være der og vil barnet det godt.«

»I de fleste tilfælde kan man vise barnet, at der er styr på situationen, ved at man sætter sig ned med barnet, når der er plads og ro til det. Læg telefonerne væk, og leg sammen med barnet, så der opstår de situationer, hvor barnet kan sætte ord på sine tanker og eventuelle bekymringer. Bare det, at barnet får sat nogle ord på situationen, betyder, at det bliver ventileret. Det vil i langt de fleste tilfælde være det, som der er brug for,« lyder rådet fra Skole og Forældre-formanden.

For de nye skolebørn vil ikke mindst tankerne om de andre børn i skolen fylde meget.

Ifølge Rasmus Edelberg er det ikke mindst tankerne om klassekammeraterne og fællesskabet med dem, som nye skolebørn vil være optaget af inden skolestart.

»Langt de fleste vil være optaget af de andre børn. Vil der være nogle venner til mig, vil de andre kunne lide mig, og vil jeg være en del af gruppen? De kender situationen, som de kom fra i eksempelvis børnehaven, hvor der måske er nogle venner, der er fulgt med, men det er jo ikke altid sikkert i den nye klasse.«

Samtidig understreger Skole og Forældre-formanden vigtigheden af, at forældrene også kommer godt i gang med at engagere sig i det nye fællesskab.

»Som forældre kan man relativt hurtigt forsøge at engagere sig i forældrefællesskabet omkring klassen og invitere andre børn hjem til legeaftaler, legegrupper eller fødselsdage. For børnene betyder det rigtig, rigtig meget, at det sociale kommer i gang og fungerer. Og jo mere positiv du er over for de andre børn, forældre og skolen i det hele taget, desto mere vil det smitte af på dit barn,« tilføjer Rasmus Edelberg.

Hvis man har behov for at få hjælp og rådgivning i forbindelse med sit barns skolegang, tilbyder Skole og Forældre på alle hverdag i dagtimerne anonym rådgivning på Forældrerådgivningen på 70 25 24 68, hvor frivillige rådgivere sidder klar.

Samtidig tilbyder organisationen onsdag den 25. august i tidsrummet 19.30-21.00 et gratis webinar for nye skoleforældre med titlen 'Værd at vide, når dit barn starter i skole'. Man kan tilmelde sig via foreningens hjemmeside eller her.