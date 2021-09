Gigantium er i dag blevet endnu mere giga med indvielsen af to nye haller.

De to haller betyder, at Gigantium efter i dag er blevet udvidet med 4000 m². Det skete med snoreklip og besøg fra både to rådmænd og byens socialdemokratiske borgmester, Thomas Kastrup Larsen.

»Jeg er utroligt glad for, at vi i dag endnu en gang kan udvide Gigantium. Over årene er Gigantium nærmest blevet et billede på Aalborgs generelle store udvikling. Først udvidede vi med isarenaen, senere svømmehal og atletikhal, og nu to haller mere med mangeartede funktioner. Det er et billede på, hvor meget idræt og kultur er en del af Aalborgs dna,« siger han.

De to haller er multifunktionshaller. De indeholder blandt andet et nyt cardio- og styrketræningslokale samt mødelokaler og rum til afholdelse af seminarer. Venstrerådmand for Sundheds- og kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, Mads Duedahl, var også til stede ved snoreklipningen.

»Gigantium er en unik idrætsfacilitet i Danmark, som huser alt lige fra idrætsmæssig udvikling og foreningsliv til fantastiske sports- og kulturevents på allerhøjeste niveau - det skal vi være stolte af,« siger han og fortsætter:

»Denne udvidelse er bevis for vores jagt på hele tiden at forbedre og udvikle faciliteterne for Aalborgs rige idræts- og fritidsliv. Jeg er enormt glad for, at idrætsuddannelsen fra Aalborg Universitet også flytter ind herude.«

Efter udvidelsen tæller Gigantium hele 42.000 m².

De tre politikere benyttede samme lejlighed til at indvie den nye Plusbus-station, der er Aalborg Kommunes store grønne trafikale satsning. Den skal efter planen køre i 2023.

»Hvad der før var en bagside af Gigantium, er nu blevet en forside for den kollektive trafik. Pladsen er gået fra at være en grå og trist baggård med vareindlevering til en spændende stationsforplads med plads til liv, leg, fysisk udfoldelse, fællesskab og at være sammen - og hvor man nemt kan komme til og fra med Plusbussen eller den nye supercykelsti,« siger rådmand for by- og landskabsforvaltningen, socialdemokratiske Hens Henrik Henriksen.

Udvidelsen i dag bliver ikke den sidste. I Aalborg Kommunes budget for 2022 er der afsat 7,5 millioner til at gøre Gigantium endnu større.