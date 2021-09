Om lidt over en uge kommer Aalborg midtby til at være fyldt med såkaldte superbiler, men de er der ikke blot for at blive vist frem – der ligger nemlig et godt formål bag bilerne.

Der kommer til at være fart over feltet 24.–26. september, når Cool Car Race kommer til Aalborg. Løbet blev startet i 2010 af stifterne bag Coolshop Jacob Risgaard og Mark Nielsen.

Alt overskuddet fra løbet med de 48 superbiler går til velgørenhed, og det er noget, som er vigtigt at sætte fokus på. Sådan lyder det fra Jacob Risgaard, da han sætter ord på motivationen til at starte løbet i sin tid.

»Det er en blanding af, at vi kan mødes med nogle, som har samme interesse for biler som os selv, men vigtigst af alt handler det om at kunne samle penge ind til de børn, som har mest brug for det,« forklarer han til B.T. Aalborg og fortsætter:

»Vi tager en overpris for at deltage i løbet, så overskuddet kan blive doneret, og så prøver vi at gøre løbet så billigt som muligt, og vi lave sjove aktiviteter og sponsorerede ting ved de forskellige stop for på den måde at genere et overskud. Og så er der auktioner, hvor folk har doneret oplevelser og gaver, som man kan byde ind på. Derudover vinder man jo også løbet på den bedste ånd. Det vil sige, at mange har prøvet at samle penge ind, inden de stiller op i løbet, for at biddrage yderligere.«

Løbet blev kørt første gang i 2010, og Jacob Risgaard er ikke i tvivl om, hvorfor det bliver ved med at give mening at afholde Cool Car Race igen og igen.

»Penge har først en værdi, når det bliver brugt til noget cool, og hvad er mere fantastisk at glæde de børn, der virkelig har brug for det.«

Derfor går pengene blandt andet til børnehospicer forskellige steder i landet.

Jacob Risgaard vil selv være at finde i en Ferrari/Portofino som co-driver sammen med føreren Henrik Østergaard.

Efter planen rammer bilerne Budolfi Plads lørdag 25. september klokken 12. Her har bilerne kørt fra Odense til Kolding og Aarhus for så at slutte i Aalborg.

Forrige gang, hvor løbet blev afholdt, blev der sat ny rekord, da der blev indsamlet over 2,1 millioner kroner, og det er målet at slå den rekord i år.