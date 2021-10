Det omdiskuterede gasrørsprojekt, der går under navnet Baltic Pipe, bliver knap en milliard dyrere end planlagt.

Det skriver Energinet i en pressemeddelelse om gasledningen, der altså løber syd for Odense og skal sende naturgas fa Norge til Danmark og Polen.

Dermed stiger prisen for Baltic Pipes danske del til svimlende 8,2 milliarder kroner.

Prisstigningen skyldes blandt andet, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i maj ophævede Miljøstyrelsens tilladelse til projektet, fordi det ikke var tilstrækkeligt belyst, hvordan hasselmus, birkemus og flagermus blev beskyttet under anlægsarbejdet.

Under byggearbejdet har demonstranter lænket sig til maskiner to steder på Fyn, men det har ikke umiddelbart fået indflydelse på projektet.

Til gengæld er det blevet dyrere på grund af designændringer og stor efterspørgsel på entreprenørydelser.

»Den økonomiske model for Baltic Pipe er indrettet sådan, at dem, der bruger rørledningen, også er med til at betale for den gennem tarifferne,« siger Torben Brabo, der er direktør for internationale relationer i Energinet, og fortsætter:

»Budgetudvidelsen skal derfor kun i begrænset omfang betales af de danske forbrugere, som i forvejen vil komme til at spare penge på tarifferne, fordi der med Baltic Pipe bliver mange flere til at betale for driften af det samlede danske gassystem.«