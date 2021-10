Mandag formiddag var der en kraftig røgudviking i en 92-årig kvindes ældrebolig på Anderumvangen i Odense.

Kvinden blev i forbindelse med hændelsen hastet til sygehuset og er i kritisk tilstand.

Det oplyser vagchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard til B.T.

»Vi modtager en anmeldelse om en kraftig røgudvikling i en ældrebolig, og da vi ankommer til stedet, er brandvæsenet allerede ankommet og i gang,« siger Henrik Krøjgaard og tilføjer:

»I den forbindelse har brandfolkene hevet beboeren i ældreboligen ud og mistænker, at hun har været udsat for røgforgiftning.«

Mens den 92-årige kvinde blev fragtet til Odense Universitetshospital, gik politiet i gang med at række ud til pårørende. De er ankommet på hospitalet hos den 92-årige, hvis tilstand staidg er kritisk.

»Man mener at have nået frem til, at røgen har udviklet sig i køkkenet omkring mikrobølgeovnen. Så der er tale om en form for fejl i el-installationen,« siger vagtchefen.

Der har altså ikke været en decideret brand i den 92-årige kvindes hjem, men derimod en massiv røgudvilkling.

»Der kan naturligvis godt have været flammer i køkkenet, men det udviklede sig ikke til en decideret brand,« afslutter vagtchefen.