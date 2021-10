En 40-årig mand fra Odense risikerer fængsel og udvisning af Danmark, hvis han bliver dømt i en domsmandssag, som begynder mandag ved Retten i Odense.

Han er tiltalt for en lang række overtrædelser af straffeloven. Alle med en i dag 31-årig kvinde som offer.

Mest alvorligt i det tre sider lange anklageskrift er tiltalen om to tilfælde af voldtægt.

Overgrebene er ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, sket i henholdsvis december 2012 og på et tidspunkt i perioden mellem 5. januar og 5. februar 2013.

Gerningsstederne har været henholdsvis en parkeret bil, der holdt i nærheden af Hotel Scandic på Hvidkærvej i Odense, samt et lejet sommerhus i Ebeltoft på Djursland.

Derudover er manden tiltalt for adskillige voldelige overfald på kvinden. Ligesom han har truet hende på livet.

Sidstnævnte skete i juli sidste år på en parkeringsplads ved Rungsted Havn, hvor kvinden angiveligt fik læst og påskrevet om, at hun aldrig skulle se andre mænd end ham. Og hvis hun alligevel gjorde, ‘ville han dræbe hende og den nye mand’.

Den 40-årige understregede alvoren af sine trusler ved samtidig at trække op i sin bluse og vise hende en pistol, han havde siddende i bukselinningen.

Voldsudøvelsen af den ene eller anden karakter mod kvinden har stået på gennem næsten otte år.

Gerningsstederne til den såkaldt simple vold, der også er en del af tiltalen, beskrives som »(...) flere adresser i Odense, herunder Nyborgvej, Birkeparken, Granparken og/eller andre lejligheder i bydelen Vollsmose samt på Carl Blochs Vej i Odense (...)«.

Denne kategori af vold har ifølge det beskrevne stået på over en periode på fem et halvt år fra 2013 og frem. Ifølge anklageskriftet er kvinden blevet sparket, rykket i håret og adskillige gange slået med flad og knyttet hånd i ansigtet og på kroppen.

Endelig er manden tiltalt for den 6. december 2019 i en opgang til en lejlighed på Falen i det indre Odense at have tildelt hende adskillige slag i ansigtet, så blodet flød, ligesom han sparkede hende og rev hende i håret.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

Der ventes dom i sagen onsdag.