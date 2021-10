»Jeg står stadig med håret i postkassen«.

Sådan lyder det fra Tonny Dam Madsen, der onsdag har absolut sidste frist for at beholde sit kørekort, som han er afhængig af for at passe sin handelsvirksomhed, der sælger komponenter til industrien.

Onsdag har han brugt det meste af dagen på at ringe til Færdselsstyrelsen i håb om, at de vil give ham en længere frist, så han kan holde sin virksomhed kørende, imens han venter på at komme til sin køreprøve.

»Jeg har ringet 10 gange i dag, og den siger bare optaget, optaget optaget. Det er frustrerende,« siger Tonny Dam Madsen, der fredag fortalte om sin situation for første gang til B.T.

Tonny Dam Madsen fik i december en betinget frakendelse af sit kørekort for at trykke lidt for hårdt på speederen. Dengang lød dommen på en bøde og generhvervelse af kørekortet inden for seks måneder. Ellers vil han miste det.

»Jeg bliver straffet flere gange. Jeg har jo betalt min bøde og taget et nyt kørekort, men på grund af lange ventetider, går det nu alligevel ud over mit arbejde,« siger Tonny Dam Madsen med henvisning til, at han med en betinget frakendelse ikke mister sit kørekort, hvis bare han tager det igen indenfor tidsfristen.

Han er nu i gang med at aflyse et messebesøg i Tjekkiet. Kundebesøg bliver der heller ikke noget af den næste tid:

»Jeg skal udsætte og aflyse alle mine kundebesøg«.

Kan du ikke bare tage offentlig transport?

»Det kan ikke lade sig gøre,« siger Tonny Dam Madsen.

Han forklarer, at han i gennemsnit kører 3.000 kilometer om ugen i forbindelse med sit job og primært har kunder i Nordjylland og Nordsjælland.

Hvad gør du så nu?

»Det ved jeg ikke. Jeg må tage cyklen og lade være med at besøge mine kunder,« fortæller Tonny Dam Madsen.

For lidt over tre uger siden bestod Tonny Dam Madsen sin teoriprøve, men først forleden har han fået en tid til praktisk køreprøve den 27. oktober, som altså er 20 dage efter, at hans frist for generhvervelse udløber.

»Jeg tror ikke, jeg mister kunder på det, men kommer det til at tage længere tid end de 20 dage til min nuværende køreprøve, så kunne jeg godt frygte det,« fortæller Tonny Dam Madsen.

»Men en ting er min lille biks. Noget andet er de kørelærere, der skal leve af det her på sigt. Det må være frustrerende.«

B.T. har den seneste tid kunnet fortælle om flere køreskolelærere, der er presset af lange ventetider på teori- og køreprøver. Ventetider, der får kørelærere og deres elever til at køre på tværs af landet for at få prøvetider.

Hos BM Køreskole i Odense venter op mod 40 elever lige nu på en køreprøve. Det skyldes blandt andet, at mange københavnere kommer til Fyn for at tage prøver.

Tonny Dam Madsen måtte selv en tur fra Odense til Haderslev for at tage sin teoriprøve. Han håber, situationen bliver bedre snart.



»Det er virkelig kompliceret at få taget et kørekort i dag, selvom det burde være ret simpelt«.