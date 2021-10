Som så mange andre står Tonny Dam Madsen på en lang venteliste for at få lov til at tage en køreprøve i Odense.

Et problem der snart får konsekvenser for hans virksomhed.

I december sidste år lå Tonny Dam Madsens fod lidt for tungt på speederen, og det betød, at han fik en betinget frakendelse af sit kørekort samt en bøde.

Ved en betinget frakendelse beholder man sin førerret. Men består man ikke en ny teori- og køreprøve senest seks måneder efter afgørelsen, mister man kørekortet. På grund af coronakrisen fik Tonny Dam Madsen dog rykket sin frist til 7. oktober.

Med kun en uge til fristens udløb er Tonny Dam Madsen nu ved at være nervøs. For består han ikke sin køreprøve inden 7. oktober, må han ikke længere køre bil.

»Jeg har en handelsvirksomhed, hvor jeg kører rundt i Danmark og Norden. I oktober skal jeg eksempelvis til en messe i Prag. Her kan jeg ikke undvære mit kørekort,« fortæller Tonny Dam Madsen.

»Og ja, jeg ved godt, at det er min egen skyld, at jeg har mistet det. Men det er et problem, at jeg nu ikke kan få lov til at tage en ny prøve inden for tidsfristen,« tilføjer han.

For tre uger siden bestod Tonny Dam Madsen teoriprøven efter måneders ventetid. Og nu venter han så på at få lov til at tage en køreprøve.

»Det er en katastrofe. Måske – hvis jeg er heldig – kan jeg få en tid i november. Men det vil få konsekvenser for min virksomhed. Og jeg har også tre døtre, der skal køres i skole,« lyder det fra Tonny Dam Madsen.

Onsdag kunne B.T. fortælle, hvordan kørelærere i Odense har store problemer med at skaffe teori- og køreprøver. Hos BM Køreskole i Odense venter op mod 40 elever lige nu på en køreprøve. Det skyldes blandt andet, at mange københavnere kommer til Fyn for at tage prøverne.

Den problematik kan Tonny Dam Madsen godt genkende.

»Det var umuligt at få en teoriprøve i Odense. Så jeg måtte til Haderslev. Her var vi 15 personer til prøve. Kun to kom fra Haderslev, mens resten kom langvejs fra,« fortæller han.

Tonny Dam Madsen håber, at han nu kan få tidsfristen udsat endnu en gang, men frygter, at det ikke er muligt.