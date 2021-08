De indvendige vægge består af santanyi-sandsten, snedkerarbejdet er lavet af mallorcansk fyrretræ, og så er placeringen en spytklat fra vandet ved Mallorcas sydøstlige kyst.

Jørn Utzonz gamle Mallorca-residens Can Lis er på alle måder et ekstravagant, imponerende og interessant levn fra stjernearkitektens storhedstid.

Men nu danner boligen, der blev opført i 1972, ramme om en ganske uheldig og uhensigtsmæssig situation.

I 2011 – tre år efter Utzons død – overtog Utzon Fonden nemlig huset og begyndte at tilbyde artiktekter at bo i huset under såkaldte 'arbejdsophold', ligesom Can Lis også i nogle få perioder blev åben for såkaldte studieophold.

Can Lis blev af Jørn Utzon opført i 1972.

Derudover valgte man at åbne Utzons tidligere residens for offentligheden omkring fem dage om året.

Og det er den sidste information, der er interessant i denne historie.

For en måneds tid siden begyndte Can Lis nemlig pludselig på Google.dk at fremgå som en 'turistattraktion', der har åbent 24 timer i døgnet.

Derudover fremgik den ellers private adresse også offentlig for alle.



Med andre ord en belejlig og spændende udflugt for enhver arkitekturinteresseret, der befinder sig under varme himmelstrøg på Mallorca.

Og man kan desværre i den grad mærke, at turister bliver mødt af 'attraktionen Can Lis' og de ukorrekte åbningstider, når de på Google.dk søger efter ting at lave på ferieøen.

»Der har været en helt vild stigning af besøgende, som kommer helt tæt på huset, selvom det ikke er meningen, så det er en udfordring. Vi bliver nærmest stormet af besøgende, selvom der er sat skilte og lignende op,« fortæller Christen Obel, der er formand i Utzon Center.

Han fortæller, hvordan der decideret er blevet trampet en sti tæt på huset, og at man derfor agter at opsætte et hegn.

Jørn Utzon i 1971 – ét år før Can Lis blev opført.

Da Christen Obel og kollegaerne for knap en måned siden blev opmærksomme på den bemærkelsesværdige kategorisering af Can Lis, tog de straks kontakt til Google for at få det ændret, men det skulle vise sig at være særdeles svært.

På mange forskellige måder har de nu forsøgt at få techgiganten til at løse problemet, men endnu har det været helt umuligt, og det frustrerer Utzon Center.

»Det er da helt sikkert frustrerende. Nu bliver vi nødt til at advare folk om ikke at komme til huset, og imens har vi på flere forskellige måder forsøgt at få Google i tale, men det er praktisk talt umuligt,« siger Christen Obel.

Han understreger dog, at man gerne vil vise huset frem, men at man vil henvise til 'Åbent hus'-dagene.

Et billede inde i Can Lis, der blev opført i 1972.

»Det er ikke tænkt som et museum, og når man som arkitekt bruger huset som overnatningssted, bliver det lidt trættende, når der kommer 200 personer forbi om ugen,« siger han og fortsætter:

»Vi må håbe, at Google snart løser det her, eller at der er nogen, der ved, hvad vi skal stille op.«

B.T. har kontaktet Google, der nu oplyser, at man har ændret kategoriseringen, således at Can Lis ikke længere fremstår som en turistattraktion, og at åbningstiderne også er fjernet.

»Jeg kan fuldt ud forstå irritationen over, at det ikoniske hus var kategoriseret forkert i Google Maps. Det beklager vi selvfølgelig. Derfor er det godt, at ejerne har gjort opmærksom på det, så vi har kunnet rette fejlen,« siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef for Google i Danmark, og fortsætter:

»Der er milliarder af datapunkter i Maps, og hver eneste dag foretages der omkring 20 millioner ændringer. Det holder kortet opdateret, men indimellem sker der desværre fejl som i dette tilfælde.«