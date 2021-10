Hans Christian Enevoldsen er en af de danskere, der nu har udskiftet NemID med MitID.

Men overgangen har vist sig ikke just at være en dans på roser.

For selvom der er mange borgere, der har foretaget skiftet, er det ikke alle tjenesteudbydere, der endnu har fulgt trop. Det fortæller Digitaliseringsstyrelsen til B.T.

Og det resulterer i en overgangsperiode, hvor borgerne nogle gange skal bruge MitID – og andre gange NemID.

»Hvorfor skal vi gå og have to ting? Det synes jeg virker lidt åndssvagt. Man burde da bare vente med at implementere det til alle var klar,« siger Hans Christian Enevoldsen til B.T. og fortsætter:

»Jeg kan for eksempel ikke logge på e-Boks med MitID endnu.«

Er du overgået til MitID?

Digitaliseringsstyrelsen fortæller B.T., at overgangsperioden har til formål at sikre, at både borgere og tjenesteudbydere kan følge med.

Men den begrundelse køber Hans Christian Enevoldsen ikke.

»På den her måde ender borgerne som testkaniner i et system, der ikke er færdigt. Resultatet bliver nu bare, at borgerne skal bokse med to systemer i stedet for ét,« siger han.

Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at borgerne kan forvente at skulle bruge både NemID og MitID frem til sommer.

Den 30. juni skal alle være overgået til MitID. Det gælder både borgere og tjenesteudbydere.