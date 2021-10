Året er 1981, og en ung Lars Christian Lilleholt er for første gang ude at hænge plakater op for sit parti, Venstre, i forbindelse med kommunalvalgkampen.

Siden da har han været med i lygtepæle, forsamlingshuse og gågadekampagner ved samtlige valg. Til byråd, amtsråd, regionsråd og til Folketinget.

Men i dag – nøjagtig 40 år efter, at han første gang kravlede rundt med plakater i byens lygtepæle – må han følge forberedelserne til valget fra en sygeseng i stuen.

Fældet af en kombination af en lidt for spids laksko, en lillebitte vabel og en diabetesdiagnose.

»Det er første gang i 40 år, at jeg ikke har været med til at hænge valgplakater op. Det er jo en mærkelig og underlig situation, når jeg nu gerne vil være med,« fortæller Lars Christian Lilleholt.

For fire uger siden fik den 56-årige politiker amputeret storetåen på venstre fod. Det skete efter flere dages indlæggelse med for høje infektionstal.

Lars Christian Lilleholt havde fået et lille sår på foden. Såret fik han sidst i august, da han var til fest i Odense Forenede Skydeselskab. En fest, hvor medlemmerne møder i pænt tøj og ditto sko. Og det var altså de pæne laksko, der endte med at ødelægge det hele.

I omkring ti år har Lars Christian Lilleholt nemlig haft diabetes. En sygdom, der har medført nervebetændelse i fødder og tæer. Han vidste derfor godt, at han skulle passe ekstra godt på sine fødder.

Men så var der lige den fest med de famøse laksko.

»Det har været et kraftigt wakeupcall for mig, at en lille bitte vabel kan ende med amputation.«

Danmarks mest omtalte laksko. Det var denne sko, der gav Lars Christian Lilleholt en vabel på foden, der endte med en amputation af storetåen. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Danmarks mest omtalte laksko. Det var denne sko, der gav Lars Christian Lilleholt en vabel på foden, der endte med en amputation af storetåen. Foto: Ann-Sophie Holm

Operationen er vel overstået, og såret heler, som det skal. Men det går langsomt for en politiker, der er vant til at være på farten og have mange jern i ilden hele tiden.

»Min tålmodighed er kommet på en alvorlig prøve. Jeg er jo tvunget til at være herhjemme,« forklarer Lars Christian Lilleholt.

»Det udfordrer mig, at jeg ingenting kan.«

Men han ved også godt, at hvis han ikke mærker efter og går for hurtigt i gang, så risikerer han, at der går endnu længere tid, før han bliver helt frisk.

»Mit helbred er vigtigere end politik,« slår Lars Christian Lilleholt fast.

Netop helbredet har været på noget af en prøve det seneste år. Et år, han beskriver som noget af et 'annus horribilis'.

»Det har været et trist år sygdomsmæssigt,« fortæller han.

I begyndelsen af november sidste år blev Lars Christian Lilleholt indlagt med covid-19 på OUH. Et forløb, der blandt andet bød på tre indlæggelser.

»Jeg har jo været indlagt i mere end en måned sammenlagt det seneste år,« forklarer Lars Christian Lilleholt, der ellers ikke tidligere har haft længerevarende ophold på hospitalet.

»Hvor er det et godt personale, vi har på vores hospitaler. Og god mad. Jeg er meget taknemmelig.«

Også hustruen Jane og deres tre børn har været en stor støtte.

»Det betyder meget at have en familie, når man bliver syg. Hvis jeg ikke havde haft en sød og tålmodig hustru, så ved jeg ikke, hvordan det skulle være gået.«

Lars Christian Lilleholt håber, at han er 100 procent kørende igen inden for de næste to måneder. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Lars Christian Lilleholt håber, at han er 100 procent kørende igen inden for de næste to måneder. Foto: Ann-Sophie Holm

I samme sætning skynder han sig at tilføje, at det jo 'bare' er en tå, han har mistet, og at hovedet ikke fejler noget. Og at der er andre, der er i værre og mere alvorlige sygdomsforløb, end han er.

»Jeg vil ikke ynkes. Nogen er værre ramt af sygdom,« understreger han.

Lars Christian Lilleholt regner ikke med, at han kommer ud på denne side af kommunalvalget, men han håber, at han inden for de næste to måneder er 100 procent kørende igen.

»I'll be back. Jeg vender stærkt tilbage,« lover den fynske Venstre-politiker.

Og selvom Lars Christian Lilleholt altså i disse uger følger valget og forberedelserne fra sygesengen i stuen, så har han fuldstændig føling med, hvad der foregår.

»Jeg følger med på News, læser aviser og følger med i de fynske medier. Og så kan jeg jo klare meget fra telefonen.«

Sønnen Christoffers politiske budskaber er placeret på små skilte ude i forhaven. Og så har hustruen Jane haft ham med på en tur i bilen for at inspicere de valgplakater, som andre har hængt op i år.

»De hænger nu ganske fornuftigt,« konstaterer Lars Christian Lilleholt.

Og lakskoene?

»Jeg kommer ikke ned i de laksko mere. Det var vist den fest, der sluttede med det.«