Så snart klokken har passeret midnat træder en række love i kraft.

Eksempelvis stiger bødetaksterne for at overtræde fartgrænserne betragteligt. For københavnerne er det dog nok mere væsentligt at vide, at der også for de tohjulede sker lovændringer – altså for elløbehjul.

Og mens der er tid til at læse op på de nye lovændringer i weekenden, kan det være relevant at vide allerede i aften, at der er én ny regel, som altså vil gælde fra klokken 00.00.

Fra ordensmagten lyder der derfor en opfordring til hovedstadens indbyggere:

»Københavns Politi opfordrer til, at brugerne af elløbehjul sætter sig ind i de nye regler, som blandt andet betyder, at det koster en bøde, hvis man kører uden hjelm,« oplyser politiet til B.T.

Det gælder altså om at få sin cykelhjelm med sig hjemmefra, hvis man vælger et elløbehjul til at transportere sig frem til nytårsmiddagen uden for hjemmet.

Bøde på 700 kroner Du får en bøde på 700 kroner, hvis du: Kører på fortovet, i fodgængerfelt eller på gangstier

Har passager med (bøde til begge)

Kører i modsat retning på cykelstien

Ikke har lys på (lovpligtigt hele døgnet)

Ikke respekterer skilte og afmærkning

Ikke giver tegn, når du stopper eller drejer

Det er også værd at huske på, at det er ulovligt at køre med en alkoholpromille på over 0,5, når man stryger afsted på det elektriske løbehjul.

Desuden gælder det, at man skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge cyklistsignaler og -skiltning.

Man må ikke køre på fortovet, på gangstier eller i fodgængerfelter. Og så må man kun være én person på løbehjulet.