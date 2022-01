»Er du også træt af det positives tyranni? Får du også hele tiden at vide, at fejlen er ved dig? Det er simpelthen så træls! Det er da en menneskeret at brokke sig. Og en nationalsport!«

Sådan indleder Danmarks første brokbar beskrivelsen af en aften fyldt med – ja, brok.

En aften, hvor du, ifølge dem, kan være sikker på, det er i orden at brokke sig om alt mellem himmel og jord, for du bliver ikke mødt med løsninger, og der er aldrig en, der siger »jeg hører, hvad du siger«. Kort sagt en aften, hvor du roligt kan lade ja-hatten blive derhjemme, og endda blive belønnet for det.

Bag initiativet med Danmarks første brokbar er Jesper Kirkegaard.

Ideen startede, da hans chef annoncerede, at i 2022 skulle der brokkes mindre.

»Det affødte jo en horder af kollegaer, der sagde: ‘Har du hørt det? Nu må vi ikke en gang brokke os længere. Vi brokker os det vil vi!’ Så sagde jeg, jeg har styr på det, fra nu af er der ikke fredagsbar – men brokbar,’ siger Jesper Kirkegaard.

Hurtigt fandt Jesper Kirkegaard dog ud af, at det ikke kun er på arbejdet, folk har brug for at brokke sig. I diverse Facebook-grupper, fik den frit løb.

»I en masse af de her lokalgrupper, er det nærmest blevet en livsstil for nogen at finde noget at brokke sig over. Så er det hundelorte, der er trælse, så er biler parkeret forkert – der må sidde en danmarksmester i brok i de grupper,« siger han.

Derfor kontaktede han teatret Svalegangen, der hurtigt var med på ideen om at skabe Danmarks første brokbar. Og responsen har været overvældende.

»Jeg er blæst bagover af interessen for det. Vi er måske nødt til at finde et større sted i fremtiden.«

17. marts løber konkurrencen så af stablen. Hver deltager har 2,5 minut til at brokke løs på en åben scene, hvorefter publikum afgør, hvem der er den bedste brokker.

Vinderen får sit navn på den gyldne murbrok som aftenens brokrøv, og der vil også blive delt brokgaver ud.

Aftenen vil også stå på improbrok, retrobrok, åben brokscene og rock n’ roll brok.

Jesper Kirkegaard vil selv bidrage med, hvad han kalder klassisk brok, som han har oplevet.

»Jeg har været pædagogisk leder, og Aula er jo et af de bedste steder overhovedet at finde eksempler på klassisk brok. Jeg har oplevet en lang tråd af forældre, der var fortørnet over, vi kaldte børnenes afføring lort. De foreslog prutklumper eller pølser. De brokkede sig så meget, vi måtte afholde et forældremøde – det er jo klassisk brok,« siger Jesper Kirkegaard.

Og ifølge Jesper Kirkegaard skal vi slet ikke se så negativt på brok.

»Jeg brokker mig også selv. Jeg er AGF-tilhænger, så jeg har rigeligt at brokke mig over. Det handler om, at vi får åbnet ventilerne, og så kan vi måske have en hel måned uden brok, indtil næste brokbar.

»Der er noget hyggeligt i brok. Når man går en tur med hunden, og møder en nabo, man sjældent snakker med, så ender det altid i brok. Hvorfor har ham i nummer 11 ikke gjort huset færdigt? Hvorfor står den container der? Det skaber et samvær, så længe vi begge er enige i, der ikke er mere i det.

Det startede med en fredagsbar, så blev det til Danmarks første brokbar, og Jesper Kirkegaard håber på, de kan tage det endnu længere.

»Jeg håber, vi også kan komme til andre byer for at brokke os. Mange skriver, vi burde komme til dem, for de er den mest brokkende by i Danmark. Så vi håber, flere vil have besøg af brokbar og få en aften med god gammeldags brok

Han er slet heller ikke i tvivl om, at arrangementet bliver en succes. Det kan nemlig ikke gå galt.

»Vi er lidt stolte, fordi vi har jo lave Danmarks første helt 100 procent sikre succes. Vi håber, folk får en sjov aften og griner, men synes de, det var kedeligt og dårligt, har vi givet dem noget at brokke sig over bagefter. Så lige meget hvad har vi givet dem en succes,« siger han.

Har man selv lyst til at stille op, kræver det ifølge Jesper Kirkegaard kun, at man kan brokke sig i 2,5 minut og tør at se folk i øjnene, mens man gør det