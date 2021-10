Aarhus Kommune har fundet det sundhedsskadelige stof PFOS i vand på brandskolens område på Kirstinesminde i Skejby.

Nye undersøgelser skal nu afklare udbredelsen af forureningen. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse fredag.

Teknik og Miljø i kommunen har udtaget prøver i nærområdet omkring Østjyllands Brandskole på Kirstinesmindevej ved Skejby efter mistanke om forurening med PFOS i området.

Prøverne viser, at der findes rester af de sundhedsskadelige stoffer, der kan have været brugt til øvelser på brandskolen frem til 2011.

Det er brandskum, der formentlig indeholder PFOS, der har været brugt i forskellige øvelser på brandskolen. Når skummet skulles ryddes af vejen, blev det samlet i nogle tanke, hvor forskellige stoffer har fået tid til at bundfælde sig.

Mindst en gang om året blev tankene tømt for slam, og herefter er vandet fra tankene blevet lukket ud i Koldkær Bæk i det nordlige Aarhus.

Danske Regioner har tidligere udpeget 145 lokationer, der skal undersøges nærmere for det kræftfremkaldende stof PFOS. Her var brandskolen på Kirstinemindevej 14 i Skejby én af dem.

»Vi har koncentreret os om at tage prøver dér, hvor man kan forvente, at koncentrationen er størst, og det er i dette tilfælde lige før en grøft, der leder vand ud i Koldkær Bæk. Prøverne viser, at vandet indeholder PFOS,« siger Simon Grünfeld, der er områdechef ved Teknik og Miljø, i pressemeddelelsen.

Teknik og Miljø har derfor underrettet Region Midtjylland og veterinærmyndighederne, så myndighederne kan beslutte, hvilke konsekvenser forureningen skal have.

Det er eksempelvis veterinærmyndighederne, der skal afgøre, hvad der skal ske med græssende kvæg i området. Kommunen har tidligere været i dialog med landmanden, der ejer de kvæg.

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Læs flere nyheder fra os på bt.dk/aarhus og følg os på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Her har man aftalt, at fødevaremyndighederne skal udtage en kødprøve fra kvæget for at undersøge, om der er spor efter PFOS i kødet.

Simon Grünfeld fortæller, at Teknik og Miljø fortsætter med at undersøge området.

»Der er foretaget en screening af bækken samt græsarealerne helt ned til Egåen, og det forventes, at resultaterne af prøverne i løbet af de næste uger vil vise, om de skadelige stoffer har bredt sig fra bækken hertil. Samtidig sætter vi gang i en mere systematisk undersøgelse af forureningen på øvelsespladsen og brandskolens grund i Skejby.«

For at forebygge forurening får Østjyllands Brandvæsen nu påbud, om at vandet fra tankene skal bortskaffes eller renses for PFOS, før det afledes til grøften og Koldkær Bæk.

Herefter vil der blive igangsat en undersøgelse for at afklare, hvor den PFOS, der er fundet i tankene, stammer fra og forebygge yderligere forurening.

Aarhus Vand har testet drikkevandsboringerne i kommunen og kan konstatere, at der ikke er PFOS i drikkevandet.

Simon Grünfeld understreger, at der ikke er tale om en ny forurening af bækken og området i øvrigt, da PFOS er ikke blevet brugt de sidste 10-15 år på brandskolens arealer.