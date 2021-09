Flere af Aarhus' politikere havde op til byrådsmødet onsdag den 29. september været foruroliget over kommunens håndtering af den mulige giftgrund i Skejby.

Viggo Jonasen fra Enhedslisten havde fremsat et byrådsforslag, om at sætte gang i undersøgelser af den mulige forurening med PFOS ved Aarhus Brandskole.

Men den bekymring blev lagt i graven, da Rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek fra Venstre tog ordet onsdag.

Aarhus Kommune har nemlig allerede i gangsat flere undersøgelser, der skal afdække den mulige forurening med det formodet kræftfremkaldende stof PFOS, forklarede han til byrådsmødet.

Det slukningsskum, der bruges af Brandskolen på Kirstinemindevej 14 på nuværende tidspunkt, er blevet undersøgt, hvor man ikke har fundet tegn på PFOS.

Derudover er man i gang med at undersøge afløbssystemet ved brandskolen, og om de nærliggende enge og om Koldkær Bæk, der ligger ved brandskolen, er påvirket af PFOS.

»Vi ved ikke med sikkerhed, om der er brugt skum med PFOS. Det er sandsynligt, at der har været brugt det inden, at det blev forbudt og udfaset.«

»Derfor er det også vigtigt at undersøge omfanget af forurening,« sagde rådmanden.

Udover at de nærliggende områder skal undersøges, så har kommunen været i dialog med en landmand, der har græssende kvæg i området.

Her har man aftalt, at fødevaremyndighederne skal udtage en kødprøve fra kvæget for at undersøge, om der er spor efter PFOS i kødet.

»Inden vi har resultaterne fra undersøgelserne, er det Teknik og Miljøs vurdering, at der ikke er nogen aktuel akut forurening. Der er ikke risiko for grundvand, drikkevand, beboelse eller arealets anvendelse til brandskole. Derfor er det vigtigt, at vi får klarhed over forurenings omfang.«

Teknik og Miljø forventer desuden, at undersøgelserne vil koste omkring 100.000 til 200.000 kroner.

Viggo Jonasen, der er formand for Teknisk udvalg for Enhedslisten, er glad for, at kommunen allerede har handlet.

Han havde selv stillet forslaget om at igangsætte undersøgelser, som byrådet diskuterede onsdag.

»Aarhus Kommune er jo grundejer og skal tage ansvar med det samme. Jeg er tilfreds med, at man allerede er gået i gang, inden jeg stillede mit byrådsforslag.«

»Det er jo vigtigt, at vi får undersøgt det, så der ikke går nogle år, og man så opdager, at der er en forurening af områderne,« siger han til B.T. Aarhus.

Danske Regioner har udpeget 145 lokationer, der skal undersøges nærmere for det kræftfremkaldende stof PFOS. Her er brandskolen på Kirstinemindevej 14 i Skejby én af dem.