Det giftige fluorstof PFOS er med stor sandsynlighed blevet brugt på brandskolen i Skejby af Østjyllands Brandvæsen. Men nu viser det sig, at giften også kan være havnet i en nærliggende bæk.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Brandskummet – som altså formentlig indeholder PFOS – har været brugt i forskellige øvelser på brandskolen. Og når der efterfølgende skulle ryddes op, er skummet blevet samlet i nogle tanke, hvor forskellige stoffer har fået tid til at bundfælde sig. Mindst en gang om året er tankene så blevet tømt for slam, ig herefter er vandet fra tankene blevet lukket ud i Koldkær Bæk i det nordlige Aarhus. Noget, som Aarhus Kommune havde givet tilladelse til.

»PFOS er et langsomt nedbrydeligt stof, der skal tages virkeligt alvorligt. Der er grund til at undersøge forholdene for at få en vurdering. Vi skal ikke tage chancer med et så giftigt stof fra fortidens synder,« siger Walter Brüsch, geolog og seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, til Århus Stiftstidende.

Brandskolen i Aarhus er på Region Midtjyllands oberservationsliste over områder, der er mistænkt for at have rester af PFOS i jorden.

Aarhus Kommune har undersøgt, om der er brugt PFOS i det skum, Østjyllands Brandvæsen har anvendt på Kirstinesmindevej 14. Brandvæsenet har spurgt nuværende og tidligere medarbejdere, der ikke endegyldigt kan be- eller afkræfte, om der var PFOS i det skum, de anvendte tidligere.

Kommunen har desuden undersøgt de midler, der bliver brugt på øvelsespladsen i dag, og de overholder gældende lovgivning og indeholder altså ikke PFOS. Aarhus Kommune antager dog, at der tidligere er brugt skum med PFOS, da det var meget udbredt, frem til at det blev forbudt.

Men Aarhus Kommune ved ikke, om der er rester af PFOS i jorden ved øvelsespladsen. Det fortæller afdelingsleder i Natur- og Miljø Bo Ultoft til B.T. Aarhus.

»Mig bekendt er der ikke foretaget undersøgelser af jorden, og dermed ved vi ikke, om der er PFOS i forbindelse med de aktiviteter, der har været derude,« siger han.

Enhedslisten i Aarhus Byråd har stillet et forslag om en undersøgelse af eventuel PFOS-forgiftning.