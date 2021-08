Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab ledte torsdag ved middagstid efter en savnet person i vandet omkring Ofelia Plads i Københavns Havn.

Det er et område med et havnebassin og masser af strandgæster.

Operationen blev senere afblæst. Vagthavende ved Københavns Politi Michael Andersen fortæller, at det var en forglemmelse, der satte gang i den store eftersøgning.

»Der var en, der var gået og havde glemt sine ting ved havnekanten. Når det sker, så kan der være mistanke om, at vedkommende er hoppet i vandet uden at komme op igen,« siger Michael Andersen og fortsætter:

Politi og redningsmandskab er torsdag middag til stede ved Københavns Havn. Vis mere Politi og redningsmandskab er torsdag middag til stede ved Københavns Havn.

»I det her tilfælde kunne vi se på overvågningen, at en person var gået fra sine ting uden at komme tilbage. Derfor satte vi en eftersøgning i gang,« siger han.

Klokken 13 torsdag afblæste Hovedstadens Beredskab aktionen efter at have tjekket vandet med redningsdykkere.

»Vi ser det som en akut hændelse. Det vil sige, at vi undersøger overfladen og under vandet med det samme. Da det er et havnebassin, er det et afgrænset område. Da vi ikke finder nogen, afslutter vi operationen,« siger Frederik Ryber, der er operationschef hos Hovedstadens Beredskab.